Bakan Nebati'den 'tahıl koridoru' açıklaması...

Bakan Nebati, Twitter hesabından Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın çabaları sonucu devreye alınan tahıl koridoru anlaşmasına ilişkin açıklamalarda bulundu.'RECEP TAYYİP ERDOĞAN ETKİSİ'Bakan Nebati, 'Küresel gıda krizinin çözümüne yönelik imzalanan Tahıl Koridoru anlaşması ile tarım ürünlerindeki arzın daralması, gıda fiyatlarının daha da yükselmesi önlenmiş, buğday başta olmak üzere birçok ülkenin temel gıda maddelerine erişimi sağlanarak üretim sürdürülebilir kılınmıştır. Dünyaya nefes aldıran bu anlaşmanın müzakere aşamasında, Türkiye'nin üstlendiği stratejik rol ve diplomatik başarısı oldukça mühim olmakla birlikte küresel gıda fiyatlarında bir düşüş eğiliminin başlaması da hiç şüphesiz ki 'Recep Tayyip Erdoğan Etkisi'dir. Tarihi Anlaşma; önümüzdeki dönemde de Türkiye, bölgesel ve küresel sorunlara ilişkin çözüm üretmek amacıyla yürüttüğü yoğun diplomasi trafiğine ve müzakerelerine kararlılıkla devam edecektir' ifadelerini kullandı.