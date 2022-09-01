Traktöre arkadan çarpan motosiklet sürücüsü öldü

Adana'da Yüreğir ilçesi Zağarlı Mahallesi Karataş Yolu'nda Mahmut Kaplan, yönetimindeki motosiklet aynı yöne giden traktöre arkadan çarptı.Çarpmanın etkisiyle motosikletten düşen Kaplan, başını asfalta çarptı. Talihsiz adam olay yerinde yaşamını yitirdi. Acı haberi alan ve olay yerine gelen Kaplan'ın yakınları gözyaşı döktü. Mahmut Kaplan'ın cenazesi daha sonra Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.