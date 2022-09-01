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Petrol krizi büyüyor! Rusya'dan 'Tavan fiyat uygulayana petrol yok' açıklaması...

Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, Rus petrolüne yönelik tavan fiyat uygulanmasını destekleyen ülke ve şirketlere petrol ve petrol ürünü satmayacaklarını açıkladı.

Petrol krizi büyüyor! Rusya'dan 'Tavan fiyat uygulayana petrol yok' açıklaması...
Ekleme: 1.09.2022 - 20:04 Güncelleme: 1.09.2022 - 20:17 / Editör: Ozge Selin
Petrol krizi büyüyor! Rusya'dan 'Tavan fiyat uygulayana petrol yok' açıklaması...
Novak, başkent Moskova'da gazetecilere yaptığı açıklamada, başta ABD olmak üzere G7 ülkelerinin, Rus petrolüne yönelik tavan fiyat uygulanmasıyla ilgili yürüttüğü girişimleri değerlendirdi.

Söz konusu girişimleri 'saçmalık' olarak nitelendiren Novak, 'Dünyanın enerji güvenliğini sağlayan petrol piyasasının işleyişine müdahale etmek, bu piyasanın istikrarsızlaşmasına neden olacaktır. Bu piyasayı tümüyle mahvedecektir.' dedi.

'BİZ DE KISITLAMALAR GETİRECEĞİZ'
Novak, Rus petrolünün fiyatına kısıtlamalar getirilirse, buna karşılık vereceklerini vurgulayarak, 'O zaman biz de kısıtlamalar getireceğiz. Bu tür şirketler veya ülkelere petrol ve petrol ürünleri tedarik etmeyeceğiz çünkü piyasa dışı koşullarda çalışmayacağız.' diye konuştu.

Başbakan Yardımcısı Novak, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC grubunun, Çin'in ve Hindistan'ın söz konusu girişimi desteklemediklerini sözlerine ekledi.

Başta ABD olmak üzere G7 ülkeleri, Rusya'nın enerji gelirlerini azaltmak amacıyla Rus petrolüne tavan fiyat uygulaması getirmek istiyor.

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, dün yaptığı açıklamada, Rus petrolüne tavan fiyat uygulamasının hayata geçirilmesi konusunda kaydedilen önemli ilerlemeye ilişkin iyimser olduğunu ifade etmişti.

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