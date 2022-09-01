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Meteoroloji'den flaş uyarı! 5 bölgede sağanak!

Meteoroloji'den alınan son bilgilere göre bugün ülkemizin kuzey ve batı kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, İç Ege, (Sinop hariç) Batı Karadeniz, İç Anadolu'nun kuzeybatısında sağanak yağış bekleniyor. İşte illerimizde beklenen hava durumu ve sıcaklıklar

Ekleme: 1.09.2022 - 11:23 Güncelleme: 1.09.2022 - 11:29 / Editör: Ozge Selin
Meteoroloji'den flaş uyarı! 5 bölgede sağanak!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey ve batı kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, İç Ege, (Sinop hariç) Batı Karadeniz, İç Anadolu'nun kuzeybatısı ve Tokat çevreleri ile Samsun ve Ordu'nun iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DOĞUDA SICAKLIK YÜKSEK SEYREDECEK
Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, doğu bölgelerde mevsim normallerinin 4-6 derece, diğer yerlerde 1-4 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGARIN HIZI 60 KM'Yİ BULACAK
Rüzgarın kuzey kesimlerde kuzeyli, diğer yerlerde güneyli yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Doğu Akdeniz'in Toroslar kesimi, İç Anadolu'nun doğusu ile Doğu Anadolu'nun batı kesimlerinde kuvvetli (30-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

İLLERİMİZDE HAVA DURUMU
Alınan son bilgilere göre illerimizde beklenen sıcaklıklar ve hava durumu ise şöyle olacak:

ANKARA: 32, Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzeybatı çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

İSTANBUL: 30, Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

İZMİR: 31, Parçalı bulutlu.

EDİRNE: 35, Parçalı bulutlu.

KOCAELİ: 31, Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

MUĞLA: 33, Parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri yer yer çok bulutlu kısa süreli yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

ADANA: 37, Az bulutlu ve açık.

ANTALYA: 28, Az bulutlu ve açık, öğleden sonra iç ve batı kesimleri parçalı bulutlu.

HATAY: 34, Az bulutlu ve açık.

ESKİŞEHİR: 30, Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

KONYA: 34, Az bulutlu ve açık.

BOLU: 25, Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

KASTAMONU: 30, Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

ARTVİN: 36, Parçalı bulutlu.

SAMSUN: 30, Parçalı bulutlu, iç kesimleri öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

ERZURUM: 30, Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu.

KARS: 34, Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu.

VAN: 29, Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu.

DİYARBAKIR: 40, Az bulutlu ve açık.

GAZİANTEP: 40, Az bulutlu ve açık.

SİİRT: 41, Az bulutlu ve açık.

ŞANLIURFA: 41, Az bulutlu ve açık.
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