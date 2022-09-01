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Konutlarda kullanılan doğal gaza yüzde 20, sanayide kullanılana ise yüzde 50 zam yapıldı!

Konutlar kullanılan doğal gaza yüzde 20.4, sanayide kullanılan doğal gaza ise yüzde 50.8 zam geldi. BOTAŞ'tan yapılan açıklamada "Bu artışlara rağmen, özellikle konutlarda kullanılan doğal gazda tüketicilerimize %80’in üzerinde destek verilmeye devam edilmektedir." ifadelerine yer verildi.

Konutlarda kullanılan doğal gaza yüzde 20, sanayide kullanılana ise yüzde 50 zam yapıldı!
Ekleme: 1.09.2022 - 00:27 Güncelleme: 1.09.2022 - 00:29 / Editör: Ozge Selin
Konutlarda kullanılan doğal gaza yüzde 20, sanayide kullanılana ise yüzde 50 zam yapıldı!
Doğal gazda eylül ayında geçerli olacak mesken, sanayi aboneleri ve elektrik üretim amaçlı tarife belirlendi.

Konutlar kullanılan doğal gaza yüzde 20.4, sanayide kullanılan doğal gaza ise yüzde 50.8 zam geldi.

Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ'nin (BOTAŞ) internet sitesinde, eylül ayına ilişkin tarife tablosu yayımlandı. BOTAŞ'tan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı;

Bilindiği üzere, doğal gaz ithal bir enerji kaynağı olup, %99'dan fazlası yapılan uluslararası anlaşmalar çerçevesinde yurt dışı arz kaynaklarından temin edilmektedir.

Dünyada pandeminin etkisinin azalmasıyla birlikte artan doğal gaz talebine bağlı olarak küresel enerji piyasalarındaki doğal gaz fiyatlarında yüksek oranda artışlar meydana gelmiş olup, bu durum kamuoyu tarafından da yakinen bilinmekte ve takip edilmektedir. Buna ilaveten, Avrupa'nın en büyük doğal gaz tedarikçisi konumundaki Rusya ile Ukrayna arasında başlayan savaş sonrasında doğal gaz fiyatlarındaki yükseliş artarak devam etmiş ve pandemi öncesine göre küresel piyasalardaki doğal gaz fiyatlarında %2000'e varan oranlarda artış meydana gelmiştir. Buna karşın, küresel piyasalardaki yüksek doğal gaz fiyatları bugüne kadar tüketicilerimize aynı oranda yansıtılmamıştır.

*Diğer taraftan, bağımsız yayın organı Evsel Enerji Fiyat Endeksi'ne (HEPI-Household Energy Price Index) ve EUROSTAT verilerine göre konutlarda ve sanayi kuruluşlarında Avrupa ülkeleri arasındaki en düşük fiyatlı doğal gaz ülkemizde kullanılmaktadır.

1 Eylül 2022 tarihi itibari ile tüketicilerimizi imkânlar çerçevesinde asgari düzeyde etkileyecek şekilde doğal gaz satış fiyatlarında bir düzenleme yapılması maalesef zorunlu hale gelmiştir. Bu kapsamda, 1 Eylül 2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere;

Konutlarda kullanılan doğal gaza yüzde 20, sanayide kullanılana ise yüzde 50 zam yapıldı!

ZAM ORANLARINI AÇIKLADILAR

Konutlarda kullanılan doğal gazın nihai satış fiyatlarında ortalama % 20,4
• Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerde kullanılan doğal gazın nihai satış fiyatlarında ortalama %47,6
• Sanayide kullanılan doğal gazın nihai satış fiyatlarında ortalama %50,8
Elektrik üretimi için kullanılan doğal gazın nihai satış fiyatlarında ortalama % 49,5 oranında artış yapılmıştır.
Bu artışlara rağmen, özellikle Konutlarda kullanılan doğal gazda tüketicilerimize %80'in üzerinde destek verilmeye devam edilmektedir.

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