İstanbul Boğazında korkutan anlar! Gemi karaya oturdu!

Ukrayna'dan İstanbul'a gelen 173 metre boyundaki LADY ZEHMA adlı karko gemisi Bebek kıyılarına geldiğinde dümeni arızalandı. Acil demir atan gemi karaya oturdu. Geminin kıyıya 100 metre kala durduğu öğrendildi. Çok sayıda kurtarma gemisi bölgeye sevk edildi. Kıyı Emniyeti Genel Mürürlüğü olay ilişkin açıklama yaptı. Yapılan açıklamada , ' Ukrayna'dan İstanbul'a seyir halindeyken dümen arızası nedeniyle karaya oturan ve Bebek Koyu'na demirleyen LADY ZEHMA adlı 173 m. boyundaki kargo gemisi için KURTARMA-5,KURTARMA-6 KURTARMA-9, KURTARMA-12, NAZIM TUR Römorkörlerimiz, KEGM-3,KEGM-5 Botlarımız olay yerine sevk edildi' denildi.VALİLİKTEN AÇIKLAMAİstanbul Valiliği tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada, 'Ukrayna'dan İstanbul'a seyir halindeyken İstanbul Boğazında dümen arızası yapan Liberya uyruklu LADY ZEHMA isimli 173 metre boyundaki kargo gemisi, bugün saat 21.00 sıralarında karaya oturmuş ve Bebek Koyu'na demirlemiştir. Gemide meydana gelen arıza nedeniyle Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü Kurtarma Römorkör ve Botları ile Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri ivedilikle olay mahalline sevk edilmiştir. Yapılan ilk incelemelerde; herhangi bir yaralanma, can kaybı ve çevre kirliliği bulunmayan olay nedeniyle Boğaz trafiği geçici olarak askıya alınmıştır.' ifadelerine yer verildi.