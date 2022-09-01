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Halk TV'de skandal sözler! Şirin Payzın ölen teröriste rahmet diledi!

Halk TV sunucusu Şirin Payzın, Diyarbakır'da kazı çalışmaları sırasında iskeleti bulunan PKK'lı terörist Hakan Arslan'a canlı yayında rahmet diledi. Payzın'ın teröristten 'sivil' olarak bahsetmesi ve "Acı bir durum yaşadık" demesi tepki çekti.

Halk TV'de skandal sözler! Şirin Payzın ölen teröriste rahmet diledi!
Ekleme: 1.09.2022 - 22:14 Güncelleme: 1.09.2022 - 22:14 / Editör: Ozge Selin
Halk TV'de skandal sözler! Şirin Payzın ölen teröriste rahmet diledi!
Diyarbakır'ın Sur ilçesinde geçen yıl yürütülen kazı çalışmaları sırasında bulunan insan iskeletinin PKK'lı terörist Hakan Arslan'a ait olduğu ortaya çıktı.

Örgüt içi infaz sonucu öldürülüp kaçmaya çalışan teröristlerce toprak altına gömüldüğü bildirilen teröristin kemikleri, geçtiğimiz günlerde babasına teslim edildi.

PKK'LI TERÖRİSTE ÜZÜLDÜ

Konuyla ilgili Halk TV'de konuşan sunucu Şirin Payzın, öldürülen PKK'lı terörist için üzüldü ve ailesine başsağlığı diledi.

Açıklamasında devleti suçlayan Payzın, 'Diyarbakır Sur'da 2 aralık 2015'de büyük çatışmalar yaşanmıştı. Hendek olayları başlamıştı. Sivillerden de canını kaybeden çok sayıda kişi olmuştu. Orada hayatını kaybeden Hakan Aslan, 28 yaşındaymış o zaman. Böylesine acı bir durum yaşadık. Oğlunuzun kemiklerini kucağınıza veren bir devlet var. Bir tabutu bile çok gören. Bir kez daha Allah'tan rahmet dileyelim.' ifadelerini kullandı.
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