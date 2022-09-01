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Elektrik fiyatlarında artış gerçekleştirildi...

Konutlarda kullanılan elektriğe yüzde 20, sanayi abonelerine yüzde 50 zam geldi. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), yeni tarifenin 1 Eylül itibariyle geçerli olacağını bildirdi.

Elektrik fiyatlarında artış gerçekleştirildi...
Ekleme: 1.09.2022 - 00:31 Güncelleme: 1.09.2022 - 00:44 / Editör: Ozge Selin
Elektrik fiyatlarında artış gerçekleştirildi...
EPDK, konutlarda eylül itibarıyla geçerli olacak elektrik tarifesine yüzde 20 zam yapıldığını bildirdi.

EPDK'den yapılan açıklamada, salgının etkilerinin küresel ekonomilerde etkisini sürdürdüğü bir dönemde başlayan Rusya-Ukrayna savaşının başta Avrupa ülkeleri olmak üzere tüm dünya enerji piyasaları için ağır sonuçları beraberinde getirdiği belirtildi.

'Küresel enerji krizi' olarak da yorumlanan bu süreçte tüm ham madde fiyatlarında olağanüstü artışlar yaşandığına işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

'Bu durum ülkemizdeki enerji üretim maliyetlerini de olumsuz etkilemiştir. Özellikle son aylarda küresel piyasalardaki enerji ham madde fiyatlarındaki artışların belirli seviyeleri geçmesi sebebiyle nihai elektrik tarifelerinde mesken ve tarımsal faaliyetler abone grupları için yüzde 20, kamu ve özel hizmetler sektörü ile diğer aboneler grubu için yüzde 30, sanayi abone grubu için yüzde 50 artış yapılmıştır. Bu artışla beraber 100 kilovatsaat elektrik tüketimi olan bir mesken abonesi için ödenecek tutar 173,46 lira olmuştur.'

Yeni tarifeler 1 Eylül'den itibaren geçerli olacak.

Elektrik fiyatlarında artış gerçekleştirildi...

DOĞAL GAZ FİYATLARINDA DA ARTIŞ

Konutlarda kullanılan doğal gaza yüzde 20,4, sanayide kullanılan doğal gazda yüzde 50,8, elektrik üretiminde kullanılan doğal gaza ise yüzde 49,5 zam geldi.

BOTAŞ'tan yapılan açıklamada 'Bu artışlara rağmen, özellikle konutlarda kullanılan doğal gazda tüketicilerimize %80'in üzerinde destek verilmeye devam edilmektedir.' ifadelerine yer verildi.

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