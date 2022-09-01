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Elazığ’da şoke eden olay! Müşterilerine saldırdı akıl hastanesine yatırıldı!

Elazığ'da işlettiği markette farklı zamanlarda müşterilerine bıçak ve yumrukla saldırdığı gerekçesiyle gözaltına alınan U.M. (32), savcılık kararıyla Elazığ Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi'ne sevk edildi. U.M. hastanede tedaviye alınırken, saldırı anları kameraya yansıdı.

Ekleme: 1.09.2022 - 21:04 Güncelleme: 1.09.2022 - 21:14 / Editör: Ozge Selin
Elazığ’da şoke eden olay! Müşterilerine saldırdı akıl hastanesine yatırıldı!İzzetpaşa Mahallesi'nde 2 ay önce market işletmeye başlayan U.M., 15 gün içerisinde farklı zamanlarda alışveriş yapmak için gelen müşterilere bıçak ve yumrukla saldırıda bulundu. Psikolojik ilaçlar kullandığı belirtilen U.M. şikayet üzerine polis tarafından gözaltına alındı.

Elazığ’da şoke eden olay! Müşterilerine saldırdı akıl hastanesine yatırıldı!

Saldırı anları ise güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerden birinde, U.M., markete gelen bir müşteriyle önce konuşup, ardından da bıçakla saldırdığı görüldü.

Elazığ’da şoke eden olay! Müşterilerine saldırdı akıl hastanesine yatırıldı!

Başka bir görüntüde ise U.M.'nin, bıçakla müşteriyi kovaladığı yer aldı. Bir müşterinin de marketten kaçarken yere düştüğü görüldü.

Elazığ’da şoke eden olay! Müşterilerine saldırdı akıl hastanesine yatırıldı!

U.M., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcı, U.M.'nin Elazığ Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi'ne sevkine karar verdi.

Elazığ’da şoke eden olay! Müşterilerine saldırdı akıl hastanesine yatırıldı!

U.M.'nin yapılan muayenenin ardından hastanede tedaviye alındığı bildirildi.
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