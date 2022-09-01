Akaryakıtta çifte indirim! Motorinde 2 TL benzinde ise 1 TL

Akaryakıt fiyatlarına yarın gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere indirim gelmesi bekleniyor. Brent petrol fiyatının 94 doların altına düşmesinin ardından motorinde 2 TL benzinde ise 1 TL'nin üzerinde indirim geleceği ifade ediliyor...

Brent petrol fiyatının 94 doların altına düşmesi sonrası akaryakıt fiyatlarında indirim beklentisi oluştu. Sektör kaynaklarından edinilen bilgilere göre yarın gece yarısından geçerli olmak üzere benzin ve motorinde indirim bekleniyor.Motorinde uluslararası satışlar ve Brent petrolde yaşanan düşüşle birlikte yarın gece motorinde 2 TL'yi benzinde ise 1 TL'nin üstünde indirim bekleniyor.BRENT PETROLDE SON DURUMPetrol fiyatları geçtiğimiz haftayı kritik seviye olan 100 doların altında 99 dolardan kapatmıştı. Yeni haftaya artışla başlayan Brent petrol, dün 100 doların altına düşerek günü 95 dolar seviyesinde kapattı. 1 Eylül itibariyle düşüş trendini sürdüren Brent petrol 93,30 dolar seviyesinde işlem görüyor.Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;İstanbulMotorin litresi 26.90 liradan satılıyor.Benzinin litresi 20.13 liradan satılıyor.AnkaraMotorin litresi 27.95 liradan satılıyor.Benzinin litresi 20.28 liradan satılıyor.İzmirMotorin litresi 27.98 liradan satılıyor.Benzinin litresi 20.26 liradan satılıyor.Fiyatlar iller, ilçeler ve bayiler arasında farklılık gösteriyor.