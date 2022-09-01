1'i turuncu kategoride 4 terörist etkisiz hale getirildi!

Türkiye'nin yeni terörle mücadele konsepti kapsamında terör örgütü PKK ile tüm güvenlik birimleriyle yapılan mücadele aralıksız sürüyor. İçişleri Bakanlığı koordinesinde PKK'ya yönelik yapılan Eren-Abluka operasyonları ile TSK'nın sınır ötesinde yaptığı Pençe-Kilit harekatının ardından örgütün kırsal bölgede eylem arayışını engellemek, hareket kabiliyetini azaltmak adına operasyonlar aralıksız devam ediyor.TURUNCU KATEGORİYE BİR ÇİZİKEren Abluka-35 operasyonu kapsamında, Van İl Jandama Komutanlığı, Van Bahçesaray ilçesi Hanyaylası kırsalında, BTÖ mensupları ile çıkan silahlı çatışmada, 1'i bölge sorumlusu turuncu kategoride olmak üzere 3 bölücü örgüt mensubu silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi.SOYLU'DAN TERÖRİSTLERE ÇAĞRIİçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Terör örgütü PKK'nın mensuplarına 'teslim olun yoksa sarı torba kaçınılmaz' şeklinde çağrıda bulunurken Van Bahçesaray Hanyaylası kırsalında; 1'i Bölge Sorumlusu Turuncu Kategoride olmak üzere 3 terörist etkisiz hale getirildi. Van İl Jandarma Komutanlığımızdaki Kahraman Jandarmamıza tebrikler' diyerek sosyal medya hesabında paylaşımda bulundu.SAYI 4'E YÜKSELDİİçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, 'Van Bahçesaray ilçesi Hanyayla kırsalında etkisiz hale getirilen terörist sayısı 4'e yükselmiştir' ifadeleri kaydedildi.