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Selçuk Bayraktar Kılıçdaroğlu'nun Teknofest ziyaretini değerlendirdi! 'CHP'li vekillerin bize karşı sistematik iftiralarına sessiz kalıyor'

T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı ve Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar katıldığı bir programda soruları yanıtladı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Teknofest ziyaretine ilişkin konuşan Bayraktar, "Elbette Kılıçdaroğlu'nun kendisinin gelmesi, desteklemesi bizi mutlu eder. Ama kafamızda şöyle bir soru işareti var. Biz sistematik şekilde CHP'li bazı vekillerin hem vakfımıza, hem Baykar'a hem S/İHA'larımıza iftira attığını görüyoruz. Ve bunlarla alakalı sessiz kalınıyor, maalesef biz o samimi tutumu göremiyoruz. Bir taraftan bu projelerin ne kadar önemli olduğu söyleniyor ama bir taraftan da iftira atılıyor" dedi.

Selçuk Bayraktar Kılıçdaroğlu'nun Teknofest ziyaretini değerlendirdi! 'CHP'li vekillerin bize karşı sistematik iftiralarına sessiz kalıyor'
Ekleme: 31.08.2022 - 23:23 Güncelleme: 31.08.2022 - 23:59 / Editör: Ozge Selin
Selçuk Bayraktar Kılıçdaroğlu'nun Teknofest ziyaretini değerlendirdi! 'CHP'li vekillerin bize karşı sistematik iftiralarına sessiz kalıyor'
T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı ve Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar TVNET ekranlarında soruları yanıtladı.

Sözlerine bu yıl beşincisi düzenlenen Teknofest'i anlatarak başlayan Bayraktar, 'İlk Samsun ve Karadeniz seçimi yapılırken tüm ekip arkadaşlarımız Karadeniz'de bu iş bambaşka olur şeklinde düşünüyorduk ve onu da yaşadık. Teknofest başlamadan önce biz birçok ilimizde Teknofest'in kalbi olan yarışmalar düzenledik. Orada da bir anlamda mini Teknofest'ler yapıldı. Oralarda Karadeniz'in hırçın dalgası gibi hırçın esmesini bekliyorduk. Teknofest büyük coşkuyla devam ediyor.' dedi.

Selçuk Bayraktar Kılıçdaroğlu'nun Teknofest ziyaretini değerlendirdi! 'CHP'li vekillerin bize karşı sistematik iftiralarına sessiz kalıyor'

'AKINCI'NIN KENDİSİNDEN ÖTE ONU YAPAN RUH ÖNEMLİ'

'Babamın bize sürekli nasihat ettiği sözler vardır. 'Birilerinin dışarıya bağımlı olma zorunluluğu, milletimize olan sorumluluğumuzun önüne geçemez' derdi. Bunun yanında aslında biraz da enteresan nükteli bir sözü daha vardı. 'Memleketi aradık adam bulamayınca uçağı da adamsız yaptık' derdi. Nükte yapardı. Adamsız uçak, insansız hava uçağı anlamında.' ifadelerini kullanan Bayraktar, 'Hepimiz gelip geçiciyiz en nihayetinde maddi eserlerimizin de hepsi gelip geçici. Ama insanın bedenini de düşünürseniz o da gelip geçici. Ama yaşayan ne? İnsanın ruhu, fikirleri, inançları, umutları, gayretleri, emekleri baki olan bu. Dolayısıyla hepsinden öte Akıncı'nın kendisinden de öte onu yapan ruh önemli. O bir yüksek teknoloji makine olabilir ama biz onu o yüzden sevmedik. Onu yapan ruhun hangi ilhamla yaptığını düşünerek o gayretin, emeğin anlamını düşünerek, o ifade ettiği anlam için sevdik.' diye konuştu.

Selçuk Bayraktar Kılıçdaroğlu'nun Teknofest ziyaretini değerlendirdi! 'CHP'li vekillerin bize karşı sistematik iftiralarına sessiz kalıyor'

'SİHA'LARLA KAZANILAN İLK SAVAŞI TÜRK ORDULARI KAZANDI'

'Omuzunuzda bir yük hissediyor musunuz?' sorusunu yanıtlayan Bayraktar, 'Omuzumda elbette kocaman bir kurum var. Bunun yanında, Türkiye'nin ötesinde dünyanın etkisi de büyük. Teknofest çok daha büyük. Tüm bunları düşünüp çok dikkat, çok gayret sarf etmenin bilincinde olabiliriz ancak. Elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Biz insansız hava uçağını yapmazsak ne olur? Aslında 'köprüden önce son çıkış' derler ya. Teknoloji şu an bir anlamda patlama noktası, dönüşüm noktası. Bundan sonra hızlı bir dönüşüm göreceğiz hava araçlarının muharebesinde. Zaten biraz da Türkiye başlattı bunu. Dünyada SİHA'larla kazanılan ilk savaşı Türk orduları kazandı. Paradigma dönüşümünü başlatan Türkler oldu. Bu çok büyük bir şey. Bugün insansız savaş uçağı yapmazsak yarın mutlaka bunun müşterisi olacağız. Ben onun size teminatını verebilirim. ' şeklinde konuştu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Teknofest ziyareti ile ilgili soruya yanıt veren Bayraktar, şunları söyledi:

'İlk kez gelmiş oldu. Biz geçtiğimiz yıl yine davetimizi yinelemiştik ama beşinci yılında ziyaret etti. Elbette şaşırdım. Genel başkan yardımcıları vakfımıza iftira atmıştı. Biz CHP'li İBB ile birlikte bir yıl kadar çalışma yürüttük, hatta Teknofest düzenledik. Teknofesti CHP'li İBB bizim üstümüze yapmadı, paydaşı oldular. Sağolsunlar. Ama maalesef genel başkan yardımcıları bize o dönemde 'kamu kaynaklarının bize aktarıldığına dair' iftiralarda bulundu. Sonra kendi belediyeleri bunu mahkemede yalanladı. Mahkemeler de kazanıldı hatta epey bir tazminat aldık. O tazminatları da ahlaklı haber yapacak basın mensupları yetişsin diye iletişim fakültesi öğrencilerine burs olarak vermeyi seçtik. T3 Vakfı kimseden bir kuruş bağış kabul etmiyor ama bağışları etik kurallara bağlı basın mensupları yetiştirmek için kullanıyor.

Selçuk Bayraktar Kılıçdaroğlu'nun Teknofest ziyaretini değerlendirdi! 'CHP'li vekillerin bize karşı sistematik iftiralarına sessiz kalıyor'

'BUNLARA SESSİZ KALINIYOR'

'İlk kez gelmiş oldu. Biz geçtiğimiz yıl yine davetimizi yinelemiştik ama beşinci yılında ziyaret etti. Elbette şaşırdım. Genel başkan yardımcıları vakfımıza iftira atmıştı. Biz CHP'li İBB ile birlikte bir yıl kadar çalışma yürüttük, hatta Teknofest düzenledik. Teknofesti CHP'li İBB bizim üstümüze yapmadı, paydaşı oldular. Sağ olsunlar. Ama maalesef genel başkan yardımcıları bize o dönemde 'kamu kaynaklarının bize aktarıldığına dair' iftiralarda bulundu. Sonra kendi belediyeleri bunu mahkemede yalanladı. Mahkemeler de kazanıldı hatta epey bir tazminat aldık. O tazminatları da ahlaklı haber yapacak basın mensupları yetişsin diye iletişim fakültesi öğrencilerine burs olarak vermeyi seçtik. T3 Vakfı kimseden bir kuruş bağış kabul etmiyor ama bağışları etik kurallara bağlı basın mensupları yetiştirmek için kullanıyor.

Allah'a şükür Baykar'ın imkanları var. Gelirlerimizin yüzde 90'dan fazlası yurt dışı ihracattan geliyor. Elbette Kılıçdaroğlu'nun kendisinin gelmesi, desteklemesi bizi mutlu eder. Ama kafamızda şöyle bir soru işareti var. Biz sistematik şekilde CHP'li bazı vekillerin hem vakfımıza, hem Baykar'a hem İHA'larımıza, SİHA'larımıza iftira attığını görüyoruz. Ve bunlarla alakalı sessiz kalınıyor. Rahmetli babam da çok rahatsızdı. Yıllar önce bizim fabrikamızı ziyaret ettiği doğru, ben de kendisine saatlerce sunum yaptım. O zaman da kendisi çok etkilenmişti. Ama maalesef biz o samimi tutumu göremiyoruz.'

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