Muğla'da uçuruma düşen orman işçisi hayatını kaybetti

Muğla'nın Kavaklıdere ilçesinde Çamlıbel Mahallesi'nde dün saat 19:00 sıralarında ağaç kesimi yapan orman işçisi Ramazan Saraç (25), ayağının kayması sonucu 35 metrelik uçuruma düştü.İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde, Saraç'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Ekiplerin gayretiyle Saraç'ın cansız bedeni, düştüğü yerden çıkarıldı. Saraç'ın cesedi, otopsi yapılmak üzere Muğla Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.