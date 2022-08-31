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İçişleri Bakanlığından son dakika Tendürek açıklaması!

İçişleri Bakanlığı, Ağrı Doğubayazıt ile Van Çaldıran arasında bulunan ve 2 hafta önce terörden temizlenen Tendürek Dağı'nda PKK terör örgütüne ait çok sayıda silah ele geçirildiğini duyurdu.

Ekleme: 31.08.2022 - 11:03 Güncelleme: 31.08.2022 - 11:04 / Editör: Ozge Selin
İçişleri Bakanlığından son dakika Tendürek açıklaması!
Terörle mücadele operasyonlarında sevindiren haberler gelmeye devam ediyor. İçişleri Bakanlığı terörden temizlenen Tendürek Dağı'nda PKK terör örgütüne ait çok sayıda silah ele geçirildiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Van İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde jandarma özel harekat ve jandarma komando timleri tarafından gerçekleştirilen 'Eren Abluka-35 Operasyonu' kapsamında, PKK terör örgütünün cephanelik olarak kullandığı 3 mağara ve sığınak tespit edildi.

ÇOK SAYIDA SİLAH ELE GEÇİRİLDİ!

Mağarada yapılan aramada; 2 adet PKMS makineli tüfek, 317 fişek, 15 el bombası, 6 bomba atar mühimmatı, 7 roketatar mühimmatı, 1 comet el roketi, 9 adet AK-47 şarjörü, 4 adet AK-47 dipçiği, 2 adet HK-33 şarjörü, 2 adet PKMS mayon ve mayon kutusu, 3 el yapımı patlayıcı, 80 elektrikli fünye, 1 gündüz görüş dürbünü, 23 el telsizi, 8 araç telsizi, 6 telsiz mikrofonuyla çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirildi.
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