Ali Babacan: 6'lı masada uzlaşamazsak adayım

Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Aksaray'da esnaf ziyaretine çıktı.Vatandaşlarla çay içen Babacan, kendisine yöneltilen soruları yanıtladı.Babacan, bir vatandaştan gelen “Cumhurbaşkanı adayı mısınız?” sorusuna cevap verdi.Önlerindeki ilk hedefin altılı masa olarak ortak bir cumhurbaşkanı adayı belirlemek olduğunu söyleyen Ali Babacan, 'Çünkü ilk turda açık ara kazanmak istiyorsak, bu ancak partilerin iş birliğiyle yürür.' dedi.Babacan, ortak aday konusunu henüz görüşmediklerini de sözlerine ekledi.'Ortak aday belirlenmezse her partinin genel başkanı doğal bir cumhurbaşkanı adayıdır'Babacan, ortak adayın belirlenmemesi durumunda ise, 'Ama ortak aday belirleyemezsek o konuda bir uzlaşma olmazsa, o zaman her partinin genel başkanı doğal bir cumhurbaşkanı adayıdır. Dolayısıyla eğer altılı masada uzlaşma olmazsa ben de DEVA Partisi'nin Cumhurbaşkanı adayıyım.' ifadelerini kullandı.Önceliğin ortak aday konusunda mutabakat ve seçimin ilk turda kazanılmasının olduğunu belirten Babacan, konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:“Önümüzdeki ilk hedef, altı partinin ortak bir cumhurbaşkanı adayı belirlemesi. Çünkü ilk turda açık ara kazanmak istiyorsak, bu ancak partilerin iş birliğiyle yürür. 2018 seçiminde Sayın Erdoğan partilerle iş birliği yapmasaydı seçilemiyordu. Çünkü 50+1 gerekiyordu. Biz 50+1'i değil, açık farkı hedefliyoruz. İlk turda ve açık farkla kazanmak istiyorsak bunun yolu ortak adaydan geçiyor.Ortak aday konusunda henüz görüşmedik. Niyetimiz ortak aday belirleyebilmek. Ama ortak aday belirleyemezsek o konuda bir uzlaşma olmazsa, o zaman her partinin genel başkanı doğal bir cumhurbaşkanı adayıdır. Dolayısıyla eğer altılı masada uzlaşma olmazsa ben de DEVA Partisi'nin Cumhurbaşkanı adayıyım. İşin tabiatı zaten böyle. Ama önceliğimiz mutabakat ve ortak adayın ilk turda açık ara kazanması.”