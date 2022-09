Kılıçdaroğlu yine tosladı! Kılıçdaroğlu’nun öğretmenleri PKK ve FETÖ sevicisi çıktı!

Kılıçdaroğlu'nun sahip çıktığı sözde öğretmenin adının B.K. olduğu çıktı. B.K.'nin açıktan hırsızlık, toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanununa muhalefetten toplam 14 ayrı suça karıştığı, görevi yaptırmamak için direnme suçundan 5 adet suç kaydı olduğu anlaşıldı. Ayrıca 2017- 2020 yılları arası terör örgütünün propagandasını yapmak, silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan toplam 7 ayrı işlem yapıldığı ortaya çıktı. Bakan Soylu, 'HDPKK'lı eliyle polisle öğretmeni karşı karşıya getirmeye utanmıyor musun?' şeklinde Kılıçdaroğlu'na soru yönetti.KILIÇDAROĞLU'NUN TEHDİT DİLE YİNE HORTLADI!Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası organizesinde; Mühendisler ve Mimar Odaları Eğitim ve Kültür Merkezi önünde 'Öğretmenler Ankara'da Toplanıyor Taban Maaş Hakkımız Geri Verilsin' konulu düzenlenen basın açıklamasında eyleme katılan kişiler güvenlik birimlerine mukavemet gösterdiği gerekçesiyle gözaltına alındı. CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu sosyal medya hesabı üzerinden 'Öğretmenlere gaz mı sıktınız, öyle mi? Öğretmenlere şiddet uyguladınız, öyle mi? Öğretmenlere… 'Al bunu diyen' o kişi, beni beklesin. Öğretmene yapılan bu efeliği affetmeyeceğiz' tehdit içeren paylaşımda bulundu.BAKAN SOYLU'DAN KILIÇDAROĞLU'NA SORUİçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kılıçdaroğlu'nun paylaşımı üzerine açıklamada bulundu. Soylu, 'Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı adayı olmak için ergenleşmeni anlıyorum. Seni 'troll' yapmalarını da anlıyorum. Anlamadığım; FETÖ'nün ayak izinden yürümen, HDPKK'ya sevgin, CHP'yi her türlü suç örgütüne alet etmen, Kutuplaştırma ve kaos için her türlü tahrike oynaman...' şeklinde paylaşımda bulundu. Bakan Soylu ayrıca, 'Kılıçdaroğlu, Ankara'da, defalarca Emniyet Terör Şube'nin gözaltına aldığı, kamuda öğretmenlik de yapmayan, profesyonel eylemci HDPKK'lı eliyle polisle öğretmeni karşı karşıya getirmeye utanmıyor musun? Kılıçdaroğlu, 6'lı masaya kendini ispat için her yolu deniyorsun. Yeter! Kendi hırsın için yaptığın bu sorumsuzluklardan vazgeç' şeklinde Kılıçdaroğlu'na sosyal medya hesabından seslendi.BU NASIL BİR ÖĞRETMEN?Bakan Soylu'nun paylaşımda bulunduğu fotoğraf karesi ise dikkat çekti. HDP flaması önünde zafer pozu veren genç kadının adının B.K. olduğu çıktı. B.K.'nin açıktan hırsızlık, toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanununa muhalefetten toplam 14 ayrı suça karıştığı, görevi yaptırmamak için direnme suçundan 5 adet suç kaydı olduğu anlaşıldı. Ayrıca 2017- 2020 yılları arası terör örgütünün propagandasını yapmak, silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan toplam 7 ayrı işlem yapıldığı ortaya çıktı.KILIÇDAROĞLU'NUN ÖĞRETMENLERİ KİME HİZMET EDİYOR?Eyleme katılan kişilere güvenlik birimlerine mukavemet gösterdiği gerekçesiyle polis ekiplerince gözaltına alındı. CHP Lideri Kılıçdaroğlu'nun sahip çıktığı öğretmen ve geçlerin dosyaları kabarık çıktı. Gözaltına alınan öğretmen ve kişilerin dosyalarında yok yok. Sınıf öğretmeni olan D. E.'nin TKP-ML (Türkiye Komünist Partisi/Marksist Leninist Konferans) Gençlik Grubu Terör Örgütü faaliyetleri kapsamında düzenlenen ve eylem etkinliklere katıldığı, Türkçe öğretmeni olan M. H. A.'nın, TKP-ML (Türkiye Komünist Partisi/Marksist Leninist Konferans) Gençlik Grubu Terör Örgütü faaliyetleri kapsamında düzenlenen ve eylem etkinliklere katıldığı Birlik Komutanı olduğu şeklinde kaydı olduğu tespit edildi. Rehber Öğretmeni D. Ş., TKP-ML (Türkiye Komünist Partisi/Marksist Leninist Konferans) Gençlik Grubu Terör Örgütü faaliyetleri kapsamında düzenlenen/eylem etkinliklere katıldığı şeklinde kaydının bulunduğu, Büro memuru olan D. H. T.'nin ise; DEV-YOL Devrimci Gençlik görüşleri doğrultusunda hareket eden kadın savunması mensubu kişilere organizesinde düzenlenen eylem ve etkinliklere katıldığı ortaya çıktı.Avukat S. K.'nın da Troçkistler örgütünün görüşleri doğrultusunda hareket eden Sosyalist Emekçiler Partisi'nin (SEP) ile Fethullahçı Terör Örgütü organizesinde düzenlenen eylem ve etkinliklerde boy gösterdiği, diğer bir avukat E. K.'nında Troçkistler örgütünün görüşleri doğrultusunda hareket eden Sosyalist Emekçiler Partisi'nin (SEP) ile Fethullahçı Terör Örgütü organizesinde düzenlenen eylem ve etkinliklere katıldığı belirlendi.