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Başkan Erdoğan ve devlet erkanı Anıtkabir'de

Anıtkabir'de 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla tören düzenleniyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve devlet erkanı Anıtkabir'i ziyaret edecek. Başkan Erdoğan, Anıtkabir'deki törenlere katılacak.

Başkan Erdoğan ve devlet erkanı Anıtkabir'de
Ekleme: 30.08.2022 - 11:03 Güncelleme: 30.08.2022 - 12:07 / Editör: Ozge Selin
Başkan Erdoğan ve devlet erkanı Anıtkabir'de
30 Ağustos Zafer Bayramı, yurtta, KKTC'de ve dış temsilciliklerde törenlerle kutlanıyor. Anıtkabir'de 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve devlet erkanı Anıtkabir'i ziyaret etti. Başkan Erdoğan, Anıtkabir'deki törenlere katıldı.


DEVLET ERKANI ANITKABİR'DE

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bakanlar ve kuvvet komutanları katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve beraberindekiler, Aslanlı Yol'dan yürüyerek, Atatürk'ün mozolesine geldi. Erdoğan'ın mozoleye çelenk bırakmasının ardından heyet, saygı duruşunda bulunarak İstiklal Marşı'nı okudu. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve beraberindekiler, ardından Misak-ı Milli Kulesi'ne geçti.


ERDOĞAN ÖZEL DEFTERİ İMZALADI

Anıtkabir Özel Defteri'ni imzalayan Erdoğan, şunları kaydetti: "Aziz Atatürk, şanlı tarihimizin en önemli dönüm noktalarından büyük zaferin 100'üncü sene-i devriyesinde zat-ı halinizi, silah arkadaşlarınızı, Büyük Millet Meclisi'nin mümtaz üyelerini ve aziz şehitlerimizi rahmetle yad ediyoruz. Kahraman şehitlerimizden aldığımız ilhamla, Türkiye Cumhuriyeti'ni bizlere çizdiğiniz hedefler istikametinde ilerletmeye, başta ekonomi, savunma ve diplomasi olmak üzere her alanda güçlendirmeye devam ediyoruz. Küresel salgın krizini alnının akıyla atlatan ülkemiz, bölgesinde yaşanan çatışmaları da başarıyla yönetmekte, barış ve istikrarın yeniden tesisi için tüm dünyanın takdirini toplayan diplomatik hamlelere devam etmektedir. Büyüyen, güçlenen, özgüveni yüksek, vatandaşlarıyla birlikte mazlumların da umudu olan bir Türkiye'nin inşasını ne müstevlilerin oyunları ne de eli kanlı terör örgütlerinin saldırıları engelleyemeyecektir. Ruhun şad olsun.


İLK RESMİ TÖREN ANITKABİR'DE

30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 100. yıldönümü, başkent Ankara'da resmi törenlerle başladı. Devlet töreni saat 11.00'de başladı. Ardından TBMM tören alanından Ulus eski Meclis binasına resmigeçit düzenlenecek. İstanbul'daki resmi törenlerin adresi ise her yıl olduğu gibi Vatan Caddesi oldu. Törenler, 10.30'da başladı.


DEVLET MEZARLIĞI ZİYARETİNDE ÖNEMLİ MESAJLAR

Başkan Erdoğan Anıtkabir'deki programın ardından Devlet Mezarlığı'nda yatan şehitlerin aileleri ile birlikte buraya bir ziyaret gerçekleştirdi. Ziyaret özel defterini imzalayan Erdoğan "Sizlerin yazdığı destanın rehberliğinde bu toprakları ebedi vatanımız olarak muhafaza etme mücadelemizi aralıksız sürdürüyoruz. Her karışında bir yiğidin yattığı bu güzel ülkeyi birlik beraberlik içerisinde 2023'e ulaştırmakta, 2053'e ulaştırmakta kararlıyız. Ruhunuz şad mekanınız cennet olsun" dedi.


ERDOĞAN'IN PROGRAMI

Başkan Erdoğan Anıtkabir'deki törenin ardından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde tebrikleri kabul edecek. Kara Harp Okulu'nda Milli Savunma Üniversitesi Kara Harp Okulu Diploma Alma ve Sancak Devir Teslim Töreni'ne katılacak. Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 30 Ağustos Zafer Bayramı Konseri'ni izleyecek.
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