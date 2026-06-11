Akın Gürlek Duyurdu! Edirne'de Bölge İdare Mahkemesi Kuruldu

Yargı sistemini hızlandırma amaçlı adımlar atılıyor.Adalet Bakanı Akın Gürlek, geçen hafta yaptığı açıklamada 140 yeni mahkeme kurulacağını duyurdu.Bakan Gürlek, bugün X hesabından Edirne'de bölge idare mahkemesi kurulduğunu açıkladı.Gürlek, yeni kurulan Edirne Bölge İdare Mahkemesi'nin yetki alanlarının Edirne, Kırklareli, Tekirdağ ve Çanakkale illerini kapsadığını belirterek şu ifadelere yer verdi:'Vatandaşlarımızın adalet hizmetlerine erişimini kolaylaştırmak amacıyla gerekli adımları kararlılıkla atmaya devam edeceğiz. Alınan kararın milletimize ve yargı camiamıza hayırlı olmasını diliyorum.'Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü'nden şu açıklama yapıldı:'Bakanlığımızın 'Türkiye Yüzyılı, Adaletin Yüzyılı' vizyonu kapsamında, adalet hizmetlerinin vatandaşlarımıza daha etkin, verimli ve hızlı bir şekilde ulaştırılması amacıyla çalışmalarımızı sürdürüyoruz.Bu kapsamda bölgelerimizin nüfusu, ulaşım imkanları ve coğrafi yapısı ile idari yargıdaki iş yükü dikkate alınarak yapılan analiz çalışmaları neticesinde;Edirne Bölge İdare Mahkemesi'nin kurularak yargı çevresinin; Edirne, Kırklareli, Tekirdağ ve Çanakkale illerinin mülki sınırları olarak belirlenmesi sayın Bakanımız Akın Gürlek'in tensipleri ve 10.06.2026 tarihli Bakan oluru ile uygun görülmüş olup, söz konusu karar 11.06.2026 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.Kurulan mahkemenin vatandaşlarımıza ve teşkilatımıza hayırlı olmasını dileriz.'