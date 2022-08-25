Esnaftan Akşener'e tepki! Adayınız Kılıçdaroğlu olursa oy vermem

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Sultangazi, Arnavutköy ve Silivri'de esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi. Silivri'de esnaf ziyaretlerini sürdüren Akşener'e girdiği dükkanda bir esnaf, cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda, "O olursa biraz zor bu iş. Olacak gibi gözükmüyor. Siz de biliyorsunuzdur. İlle de Kılıçdaroğlu olursa gidip oy bile kullanmam açık açık. Bugüne kadar bu iktidarı kim ayakta tuttu biliyorsunuz yani. CHP'nin muhalefeti sıfır. " dedi.

Sultangazi'de esnafın hatırını soran Akşener, girdiği dükkanlardan alışveriş yaptı, yanına gelen vatandaşlarla fotoğraf çektirdi.Cumhurbaşkanlığı adayını merak ettiklerini belirten esnafa karşılık olarak Akşener, 'Ben de merak ediyorum dermişim.' yanıtını verdi.Arnavutköy'e giden Akşener, dükkan ziyaretleri gerçekleştirdi.Silivri'de esnaf ziyaretlerini sürdüren Akşener'e girdiği dükkanda bir esnaf, cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda, 'O olursa biraz zor bu iş. Olacak gibi gözükmüyor. Siz de biliyorsunuzdur. İlle de Kılıçdaroğlu olursa gidip oy bile kullanmam açık açık. Bugüne kadar bu iktidarı kim ayakta tuttu biliyorsunuz yani. CHP'nin muhalefeti sıfır. ' dedi.Esnafa böyle yapmaması gerektiğini söyleyen Akşener, 'Kesin CHP'li. CHP'liler böyle yapıyor seçmen olarak.' ifadelerini kullandı.CHP'li olmadığını söyleyen esnaf, 'Eskiden MHP'liydim. Bebelikten yetiştik. İki seçimdir size veriyorum. Bu seçimde yine size vereceğim. Ortak aday o çıkarsa hiç gitmem.' şeklinde konuştu.Esnaf ziyaretlerinin ardından vatandaşlarla çay içen Akşener, daha sonra bölgeden ayrıldı.