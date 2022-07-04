Yunan basını: Erdoğan uluslararası müzakere sanatını gösterdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın siyasi tecrübesi dünyaya parmak ısırtmaya devam ediyor. Türkiye'nin Madrid'deki NATO Zirvesi'nde elde ettiği kazanımlar, Yunan basınında da geniş yer aldı. Yunan hükümetinin Türkiye'ye karşı etkisiz kaldığı eleştirisi yapılırken, özellikle Erdoğan liderliğindeki Türkiye'nin zirvede önce çıktığına ve Yunanistan'ın aksine istediğini aldığına vurgu yapıldı.Ta Nea gazetesi, dış politikada Türkiye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a dair bir makale yayınladı. "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Müzakere Sanatı" isimli makalede, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın zirvedeki rolüne vurgu yapıldı.Yazıda, "Türk Cumhurbaşkanı, uluslararası arenada hala müzakere sanatına sahip olduğunu, Madrid Zirvesi'nde gösterdi." ifadesine yer verildi.Türkiye, İsveç ve Finlandiya arasında Finlandiya ve İsveç'in NATO üyelik süreçleri hakkında üçlü memorandum imzalandı. Ortak bildiride 'İsveç ve Finlandiya PKK/YPG'ye destek vermeyecek' ifadelerine yer verildi.Makalede, "Erdoğan'ın uluslararası alanda özel deneyime ve hedeflerine ulaşabilecek yeterlilikte bir politikacı olduğunu bazen unutuyoruz." yorumu yapıldı. Uzun vadeli bakıldığında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın karlı çıkacağı belirtilen yazıda Yunanistan ile Türkiye arasındaki gerilimin yükselmesinde payı olan Miçotakis hükümeti ise üstü kapalı eleştirildi.