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Almanya'da doğal gaz krizi! Duş saatlerine devlet karar verecek!

Almanya'da Hamburg Eyalet Çevre Senatörü Jens Kerstan, doğal gaz sıkıntısının baş göstermesi durumunda özel haneler için sıcak suyun günün belirli saatlerinde kullanılabilir hale getirilebileceğini söyledi.

Almanya'da doğal gaz krizi! Duş saatlerine devlet karar verecek!
Ekleme: 4.07.2022 - 23:07 Güncelleme: 4.07.2022 - 23:09 / Editör: Ozge Selin
Almanya'da doğal gaz krizi! Duş saatlerine devlet karar verecek!
Welt am Sonntag gazetesine açıklamada bulunan Kerstan, 'Acil doğal gaz sıkıntısında sıcak su yalnızca günün belirli saatlerinde kullanılabilir hale getirilebilir.' dedi.

ODA SICAKLIĞINDA DA KISITLAMA

Hanelerdeki maksimum oda sıcaklığında da genel bir azalma düşünülebileceğini dile getiren Kerstan, doğal gaz kıtlığı durumunda Hamburg'da ticari veya özel müşteriler arasında ayrım yapmanın mümkün olmayacağını ifade etti.

Almanya'da doğal gaz krizi! Duş saatlerine devlet karar verecek!

Kerstan, Hamburg'da bir LNG terminalinin uygun olup olmadığı ve hangi konumda uygun olduğuna ilişkin çalışmalarının tamamlanarak bu ay sunulacağını aktardı.
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Almanya'da doğal gaz krizi! Duş saatlerine devlet karar verecek!
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