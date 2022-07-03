Şanlıurfa'da terör örgütü DEAŞ şüphelisi yakalandı!

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde bir teröristin Suriye'den Türkiye'ye girme teşebbüsünde bulunacağına yönelik gelen istihbarat üzerine Jandarma sınır hattındaki önlemlerini arttırdı.Ekipler, DEAŞ üyesi olduğu tespit edilen teröristi Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçe sınır hattında yapılan operasyonla yakaladı.Sağlık kontrolünden geçirilen terörist, ifadesi alınmak üzere Ceylanpınar İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.