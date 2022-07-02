  • USD: 16,72 - 16,75
  • EURO: 17,47 - 17,50
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Ukrayna için yeni karar: Zelenski dünyaya duyurdu! Grubun başında Fogh Rasmussen var...

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ulusa sesleniş konuşmasında, Ukrayna için Uluslararası Güvenlik Garantileri konusunda özel bir grup kurulduğunu belirterek, “Grubun ana görevi, ülkemiz için gerçekten ve uzun vadeli çalışacak bir güvenlik garantisi formatı geliştirmek, böylece gelecekte herhangi bir saldırı olmamasını sağlamaktır” dedi.

Ekleme: 2.07.2022 - 16:46 Güncelleme: 2.07.2022 - 16:47 / Editör: Ozge Selin
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski gece saatlerinde yaptığı ulusa sesleniş konuşmasında, Ukrayna için Uluslararası Güvenlik Garantileri konusunda özel bir grup kurulduğunu belirterek, "Grubun başında NATO eski Genel Sekreteri Anders Fogh Rasmussen (Kiev'e geldi) bulunuyor. Ofisimin başkanı Andriy Yermak da onunla çalışacak." dedi.

Zelenski, "Grup, dünyanın çeşitli demokratik ülkelerinden - Avustralya, ABD, İsveç, İngiltere, Almanya, Polonya, Fransa, İtalya ve tabii ki Ukrayna - etkili isimleri içeriyor. Grubun ana görevi, ülkemiz için gerçekten ve uzun vadeli çalışacak bir güvenlik garantisi formatı geliştirmek, böylece gelecekte herhangi bir saldırı olmamasını sağlamaktır" şeklinde konuştu.


"NASAMS'IN YANI SIRA TOPÇU MÜHİMMATI VE RADARLARI DA İÇERİYOR"

Ukrayna için açıklanan NASAMS sistemlerini içeren yeni destek paketi için ABD ve ABD Başkanı Joe Biden'a minnettar olduğunu söyleyen Zelenski "Hava savunmamızı önemli ölçüde güçlendirecek bir uçaksavar füze sistemi. Bu tedarik için çok çalıştık. Toplamda 820 milyon dolar değerinde olan bu paket, NASAMS'ın yanı sıra topçu mühimmatı ve radarları da içeriyor" dedi.

Dün Norveç Başbakanı Jonas Gahr Store'nin Kiev'i ziyaret ettiğini ifade eden Zelenski, Ukrayna'ya daha fazla savunma desteği, Rusya'ya karşı yaptırımların güçlendirilmesi konularında görüştüklerini söyledi. Ayrıca Zelenski, Ukrayna'nın Latin Amerika ile dış politika bağlarını artırdığını, Arjantin ve Şili liderleriyle görüştüğünü belirtti.

"AVRUPA ENTEGRASYONU KONUSUNDA BİR BİLDİRİ İMZALADIM"

Dün Ukrayna Yüksek Şurası'nda (Verkhovna Rada) Avrupa entegrasyonu konusunda bir bildiri imzaladığını belirten Zelenski, "Aday statüsünden tam üyeliğe geçmeye başladığımızı bu belge ile belirtmiş bulunmaktayız. Bugün Verkhovna Rada'da yaptığı konuşmada Ukrayna'ya açık desteğini ifade eden Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'e minnettarım. Zaman kaybetmeyeceğiz" dedi.

Suriye Milli Ordusu'ndan dikkat çeken adım: Tel Rıfat'a yeni askeri takviye! Böyle görüntülendi
Ukrayna için yeni karar: Zelenski dünyaya duyurdu! Grubun başında Fogh Rasmussen var...
İşte FETÖ'nün ele geçirdiği doktorlar üzerinden kurgulanan sağlık sistemini çökertme planı!.
İBB doğaçlama dans festivali için kesenin ağzını açmış! İlginç figürleri ile gündem olmuştu: Dudak uçuklatan rakam
Yunanistan’da erken seçim krizi! Miçotakis’e tepki büyüyor!
Sinop’ta denizde ceset bulundu: Selde kaybolan kişiye ait olmasından şüpheleniliyor
Ticaret Bakanı Mehmet Muş duyurdu! Haziran ayı ihracat rekoru kırıldı
CHP’li başkan sözleşmeli memurların ikramiyelerini kesti
Ankara'da sel felaketi! Ölüm Buse Nur'u bodrumda yakaladı: Boğuluyorum, yardım edin
Haliç'te metrobüs cayır cayır yandı! Korku dolu anlar...
CHP'li başkandan meyhane için tarih katliamı
35 göçmen barınma merkezinden kaçtı! 24'ü yakalandı!
Kılıçdaroğlu 'özgürlük' vadetmişti! Terörist başı 'barış' aktörüymüş HDP'li Demirtaş'tan skandal çağrı!
Ek gösterge düzenlemesi ve öğrenci affında yeni gelişme...
CHP'li belediyeden PKK'lı skandal afiş!
AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş'tan muhalefete adaylık sorusu... '20 günde mi yıpranacak?'
ABD'den Ukrayna'ya 820 milyon dolarlık yeni yardım!
18-25 yaş arasındaki tüm gençlere ücretsiz! Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu açıkladı!
Bakan Nebati'den enflasyon açıklaması... 'Aralık'ta düşmeye başlayacak!'
Ermenistan ile normalleşme adımları... Sınırın üçüncü ülke vatandaşlarına açılması için anlaşıldı!
DSÖ’den yeni açıklama! İşte maymun çiçeği vakalarında son durum!

DSÖ’den yeni açıklama! İşte maymun çiçeği vakalarında son durum!

Sel felaketini Göktürk-1 uydusu fotoğrafladı

Sel felaketini Göktürk-1 uydusu fotoğrafladı

Mısır’da dehşet anları! Köpek balığı saldırısında ölen turisti sahilden izlediler!

Mısır’da dehşet anları! Köpek balığı saldırısında ölen turisti sahilden izlediler!

Klasik otomobiller göz kamaştırdı Konya'da düzenlenen klasik otomobil sergisi büyük ilgi gördü!

Klasik otomobiller göz kamaştırdı Konya'da düzenlenen klasik otomobil sergisi büyük ilgi gördü!

İmzalar atıldı: NATO, deniz korsanlarına karşı Türk yazılımlarıyla hazırlanacak!

İmzalar atıldı: NATO, deniz korsanlarına karşı Türk yazılımlarıyla hazırlanacak!

Euro bölgesinde enflasyon krizi! 25 yılın en yükseği...

Euro bölgesinde enflasyon krizi! 25 yılın en yükseği...