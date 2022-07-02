Haliç'te metrobüs cayır cayır yandı! Korku dolu anlar...

Haliç Köprüsü üzerinde bir metrobüste yangın çıktı. Alevler yükselen metrobüse hemen müdahale edildi. Soğutma çalışmaları sürüyor.





Haliç Köprüsü'nde seyir halindeki metrobüste çıkan yangın söndürüldü.



Haliç Köprüsü'nde Şişli yönüne giden metrobüsün motor kısmında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.



Yangın nedeniyle metrobüsten yoğun duman yükseldi.



Haber verilmesi üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerince yangın söndürüldü.



Soğutma çalışmaları sürüyor.



