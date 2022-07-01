Yeni hız sınırı uygulaması başladı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun imzasıyla, geçtiğimiz günlerde 81 il valiliğine, otoyollardaki otomobil hız sınırlarına ilişkin yazı gönderilmişti.Yazıda, Karayolları Trafik Kanunu'nun "Hız Sınırları" başlıklı 50'nci maddesinde, "Motorlu araçların cins ve kullanım amaçlarına göre sürülebileceği en çok ve en az hız sınırları, şehirlerarası çift yönlü kara yollarında 90 kilometre/saat, bölünmüş yollarda 110 kilometre/saat, otoyollarda 120 kilometre/saat hızı geçmemek üzere yönetmelikte belirlenir" hükmünün yer aldığı anımsatılmıştı.İçişleri Bakanlığı'nın, hız sınırlarını, yerleşim yeri dışındaki şehirlerarası çift yönlü kara yolları ile bölünmüş yollarda ve otoyollarda otomobiller için 20 km/saate kadar artırmaya yetkili olduğu ifade edilmişti.