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Ters yönde giden İETT otobüsü anne ve kızına çarptı: O anlar kamerada!

İnanılmaz kaza İstanbul Sancaktepe’de yaşandı. Cadde üzerinde ters yönde ilerleyen İETT otobüsü, caddede karşıdan karşıya geçmekte olan bir kadın ve küçük kıza çarptı. Çarpmanın şiddetiyle küçük kız 5 metre savruldu. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Ters yönde giden İETT otobüsü anne ve kızına çarptı: O anlar kamerada!
Ekleme: 1.07.2022 - 10:21 Güncelleme: 1.07.2022 - 10:22 / Editör: Ozge Selin
Ters yönde giden İETT otobüsü anne ve kızına çarptı: O anlar kamerada!
Kaza, Sancaktepe Emek Mahallesi Yenice Solakta geçtiğimiz günlerde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil girişi önünde bulunan caddede, hastaneye girmek için bekleyen bir kadın ve küçük kıza karşıdan karşıya geçtikleri esnada ters yönde ilerleyen İETT otobüsü çarptı.

Sancaktepe’de ters yönde ilerleyen İETT otobüsü dehşet saçtı! Kadın ve küçük kıza feci şekilde çarptı! O anlar kamerada | Video

Otobüsün çarptığı kadın kazayı sıyrıklarla atlatırken, küçük kız otobüsün çarpması ile 5 metre savruldu. Kazada yaralanan kızı çevredeki esnaflar hastaneye götürdü. Otobüs şoförüne ise olay yerindeki insanlar tepki gösterdi. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kazada, İETT otobüsünün çarpmasıyla yaralanan küçük kızı esnaflar kucaklayarak hastaneye götürdü. Esnaflar, ters yönde ilerleyen ve küçük kıza çarpan şoföre tepki gösterdi.

TERS YÖNDEN GELİYORDU

Kaza anını gören esnaf Mevlüt Kement, "Otobüs ters yönden geliyordu. Kız da burada annesi ile karşıdan karşıya, hastaneye geçerken o esnada otobüs çarptı. Buradan da bir arkadaş sağ olsun hastaneye götürdü. Burası bir acil hastane girişi gibi değil. Tek yön yapıldı burası ancak araçlar buraya park yapıyor. Buraya bir çözüm bulunması gerekli." dedi.
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Ters yönde giden İETT otobüsü anne ve kızına çarptı: O anlar kamerada!
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