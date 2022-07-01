İsveç ve Finlandiya adım atmazsa Türkiye ne yapacak? Başkan Erdoğan açıkladı: Bu işin 'Meclis'i var!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, NATO zirvesinde gerçekleşen Türkiye-İsveç-Finlandiya anlaşmasıyla ilgili çok önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan "Türkiye ve NATO ile birlikte bu muhtıranın kazananı Finlandiya ve İsveç halkıdır. İsveç 73 teröristin Türkiye'ye iadesi için söz verdi. PKK, YPG, PYD, FETÖ, bunların silinip atılması için yasal düzenlemeleri bir an önce bitirmeleri lazım. Yasaları değiştireceğinize, teröristleri vereceğinize söz veriyorsunuz, bunlar yerine gelmezse kusura bakmayın. Biz Meclis'te bunu geçirmedikten sonra zaten bu iş yürümez. İki ülke üzerlerine düşeni yapmazsa biz de bunu Meclis'e göndermeyiz" şeklinde konuştu. Muhalefetin 'Kazanım yok' iddialarına karşılık olarak siyaset bilmezliklerine işaret ederek "Sözlerini tutmazlarsa biz bunu zaten TBMM'den geçirmeyiz" dedi. İşte Başkan Erdoğan'ın dünya medyasında kritik sorulara verdiği cevaplar:RUSYA - UKRAYNA SAVAŞI; "BARIŞIN KAYBEDENİ OLMAZ"NATO tarihindeki en önemli zirvelerden birini daha sona erdirdik. Zirvenin başarısı için gösterdikleri gayret için Stoltenberg ve ekibine ayrıca teşekkür ediyorum. Ukrayna'daki savaşın ardından liderler düzeyinde 3'üncü kez bir araya geldik. Madrid Zirvesi geleceğe yönelik bir vizyon oluşturmak için önemliydi. Ukrayna'ya ittifakın desteği tamdır. Yıkım ve gözyaşının sona erdirilmesi için çaba sergilemeliyiz. Diplomatik girişimlerimizi artırmalıyız. Zirvenin ilk oturumunda Zelenski bize videokonferans ile mesajını iletti.KRİZİN İNSANİ ETKİLERİNİN EN AZA İNDİRİLMESİ HEDEFİMİZZelenski ile ilk günden itibaren yakın görüşmelerimi sürdürüyorum. Putin ile de yakın temaslarımı sürdürüyorum. Tüm bunlar kalıcı barışı sağlamak içindir. Savaşın ekonomideki olumsuz yansımalarını hepimiz hissediyoruz. Adil bir barışın kaybedeni olmaz. İstanbul'daki müzakere ile yeşeren barış umudunu artırmamız gerekiyor. Temaslarımızda savaşın başından bu yana önceliklerimiz, krizin insani etkilerinin en aza indirilmesi konuları hakkında bilgi verdik.BU BELGE NATO'YU YENİDEN TEYİT ETMİŞTİRDün kabul ettiğimiz stratejik konsept önemli. Bu yeni belge NATO'nun temelini oluşturan ilkeleri yeniden teyit etmiştir. Bu sene ittifaka katılımının 70'inci yılını kutlayan, müttefiklik ruhuna her zaman uygun hareket eden Türkiye gelecekte de söz sahibi müttefikler arasında yer alacaktır. Kararlılık kâğıt üzerinde kalmamalıdır. Terör örgütleri arasında hiçbir ayrıma gidilmeden, mücadelenin tam bir uyumla sürdürülmesi zaruridir. Oturumda ve ikili temaslarımda bu konunun Türkiye için nasıl bir önem arz ettiğini vurguladım.İSVEÇ VE FİNLANDİYA SÖZÜNÜ TUTMAZSA NE OLACAK?('İsveç ve Finlandiya dediklerini yapmazsa Türkiye tarafından yeniden veto edilebilir mi?' sorusuna cevaben) Tekrara gerek yok, biz parlametodan bunu geçirmedikten sonra bu iş yürümez. Önce İsveç ve Finlandiya üzerine düşeni yerine getirecek. Bu mutabakatta yer alıyor. Onlar üzerine düşeni yaparsa bunu parlamentomuza göndeririz. Yapmazlar ise parlamentomuza göndermeye gerek kalmaz. Makedonya 20 yılda girebildi. Bu öyle çok çabuk işleyen bir süreç değil. İsveç ve Finlandiya da bunu biliyor. Terör örgütlerinin silinip atılması lazım.FETÖ, PKK/YPG VE DEAŞ'IN KANLI YÜZÜNÜ VİDEOYLA GÖSTERDİK(BAŞKAN ERDOĞAN) Bize karşı kullanılan silahların yarın müttefiklerimize karşı kullanılmayacağının garantisi yoktur. Son günlerde PKK ve uzantılarının kendilerine yönelik en ufak müdahale karşısında sergiledikleri pervasızlıklar ortadadır. Huzuru ve güvenliği tehdit eden bu beladan kurtulmamız gerektiğini güçlü bir şekilde vurguladım. Terör örgütleri ile mücadelemizi anlatan bir videomuzu liderlerle izleme fırsatı buldum. FETÖ, PKK/YPK ve DEAŞ'ın kanlı yüzünü bir kez daha anlatma fırsatı bulduk. Müttefikler olarak terörün hepsi ile mücadelede samimi, tutarlı ve net adımlar atmamız şart.KIRMIZI ÇİZGİLERİMİZİ ORTAYA KOYDUK, OYALAMAYA TAHAMMÜLÜMÜZ YOK40 yıldır tüm terör örgütleriyle mücadele eden, binlerce evladını şehit veren bir ülke olarak oyalamalara tahammülümüz kalmamıştır. İsveç ve Finlandiya konusundaki süreçte kırmızı çizgilerimizi ortaya koyduk.DİPLOMATİK BİR ZAFERİsveç ve Finlandiya'ya yazılı taahhüt alarak imza attırılması elde edilmiş diplomatik bir zaferdir. Mutabakatta yer alan uygulamaları takip edip adımlarımızı buna göre atacağız. İsveç'in verdiği söz şudur: 73 teröristin Türkiye'ye iadesi sağlanacak.ABD'YE HEYET GÖNDERECEĞİZBiden F-16 konusunda elinden gelen adımları atacağını söyledi. Olay Demokratlar ile bitmiyor. Bir de Cumhuriyetçiler var. Daha önce hem Demokrat hem de Cumhuriyetçiler ile görüşme yapıldı. Cumhuriyetçiler'in desteğini almamız halinde Biden'ın gayretleri ciddi bir destek olacaktır. Gecikmeden bir heyeti ABD'ye göndereceğiz.FREEDOM HOUSE ÖNCE KENDİSİNİ SORGULASINBaşkan Erdoğan, bir muhabirin basın özgürlüğünün kısıtlanmasına ilişkin sorusuna şu sözlerle yanıt verdi: "Freedom House'ın önce kendisini sorgulaması lazım. Diyarbakır anneleri 1100 gündür HDP'nin kapısında evlatlarını bekliyor. Bu Kandil'e 12-13 yaşındaki kızlar kaçırılıyor ve boyları kadar silah veriliyor.Bu nasıl bir özgürlük. Bunları biz yutmayız. Önce gelsinler Diyarbakır annelerini ziyaret etsinler. Benim şu anda ülkemde cezai bir durum olmadıktan sonra gazeteci, fikir bunlardan cezaevinde olan yok."TÜM NATO ÜYELERİ KABUL ETTİTürkiye-İsveç-Finlandiya arasında imzalanan metnin NATO üyesi ülkelerin tamamının desteklediği bir belgeye dönüştüğü belirtiliyor. Türkiye'nin İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üye olmalarına "teröre verilen desteği kesmeleri" şartıyla izin vermesi Madrid'de gerçekleşen NATO Liderler Zirvesi'ne damga vurdu. Zirve bildirisinde de Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya davet edildikleri duyurulurken, 18. maddede Türkiye İsveç- Finlandiya arasındaki üçlü mutabakata yer verilerek, "Bütün müttefiklerin meşru güvenlik kaygılarının giderilmesinin hayati önem taşıdığı" vurgulandı.