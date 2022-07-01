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Başkan Erdoğan'dan Suriye'ye operasyon mesajı: Yeni harekatlarla hedefimize ilerlemeye devam edeceğiz

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Milli Savunma Üniversitesi Harp Enstitüleri 8’inci Dönem Müşterek Komuta Kurmay Eğitimi, 4’üncü Dönem Komuta ve Kurmay Eğitimi, 10’uncu Dönem Karargâh Subaylığı Eğitimi Mezuniyet Töreni’ne katıldı. Törende önemli açıklamalarda bulunan Başkan Erdoğan, Suriye'ye harekat mesajını da "Yeni harekatlarla hedefimize ilerlemeye devam edeceğiz." sözleriyle verdi...

Başkan Erdoğan'dan Suriye'ye operasyon mesajı: Yeni harekatlarla hedefimize ilerlemeye devam edeceğiz
Ekleme: 1.07.2022 - 15:33 Güncelleme: 1.07.2022 - 15:58 / Editör: Ozge Selin
Başkan Erdoğan'dan Suriye'ye operasyon mesajı: Yeni harekatlarla hedefimize ilerlemeye devam edeceğiz
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Milli Savunma Üniversitesi Harp Enstitüleri 8'inci Dönem Müşterek Komuta Kurmay Eğitimi, 4'üncü Dönem Komuta ve Kurmay Eğitimi, 10'uncu Dönem Karargâh Subaylığı Eğitimi Mezuniyet Töreni'ne katıldı

Başkan Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

"Bugün mezun olan 14'ü dost ve kardeş ülkelerden olmak üzere 193 subayımızla ordumuzu güçlendirdiğime inanıyorum.

Kuruluşundan bugüne gelişerek başarılı bir çizgide ilerleyen MSB üniversitemizin yönetimini tebrik ediyorum.

Profesyonel askeri eğitim öğretim kurumlarımız tarihimizin en alçak örgüt tarafından ele geçirilmişti. Tüm askeri eğitim öğretim kurumlarımızı tek çatı altında topladık. Hem dünyadaki örneklerine hem de ihtiyaçlara uygun, modern bir öğretim sistemi oluşturduk.

Birileri TSK'nın kendini toparlayamamağı beklentisiyle ellerini ovuştururken biz yeni sistemi hizmete aldık. Personel eksiğini tamamlayarak hevesleri kursaklarda bıraktık. Kahraman ordumuz sınır ötesi harekatlarıyla dimdik ayakta durduğunu ispatlamıştır.

Bu yeni dönemde sistemi ve müfredatı yenilemekle kalmadık binalardan, eğitim öğretim şartlarına kadar iyileştirme yaptık. Vesayetçilerin, FETÖ'cülerin kapalı devre sistem haline dönüştürdükleri TSK'yı tüm evlatlarımızın erişimine açtık. Milletin ordusu haline geldi.

Türkiye'nin askeri personel eğitim sistemi kendi ihtiyacını karşılama yanında dost ve kardeş ülkelerin istifadesine açıktır. 2017'den bugüne 417'si dost ve kardeş ülke personel olmak üzere 2 bin 750 subay eğitim görmüştür.

Kurmaylık eğitimini iki aşamaya getirdik. İyi eğitimli nitelikli, sadakatli, disiplinli personel yapısı ve ordumuzun karada, denizde, havada üstesinden gelmeyeceği hiçbir tehdit yoktur.

Son 6 yılda gösterdiği başarılarla dünyanın başlıca orduları arasında gelmektedir.

NATO kuruluşundan bu yana dünyanın en önemli kapsamlı güvenlik teşkilatıdır. Türkiye NATO'da seçkin bir yer almıştır. Ancak son zamanlarda müttefiklerin Türkiye'nin terörle mücadelesinde destek vermediklerini görüyoruz. Ancak kendi güvenliğimizi sağlayabilecek kabiliyette olduğumuz için bunu fazla önemsemedik.

Üyelik için başvuru yapan ülkelerin şartlarımızı kabul etmesi ve bunu yazılı belgeye dökmesi bir ilerlemedir. Ancak bu iki ülke henüz üye olmamıştır. Sadece üyelik için davet almışlardır.

SURİYE'YE OPERASYON MESAJI
Yeni harekatlarla hedefimize ilerlemeye devam edeceğiz
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