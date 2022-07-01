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Başkan Erdoğan, 2. Denizcilik Zirvesi'ne mesaj gönderdi!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Asya merkezli üretim ağına alternatif adres arayışının arttığı günümüzde Türk denizcilik sektörünün krizleri fırsata çevirme becerisini önümüzdeki dönemde de en güzel şekilde sergileyeceğinden şüphe duymuyorum." ifadelerini kullandı.

Ekleme: 1.07.2022 - 13:21 Güncelleme: 1.07.2022 - 13:22 / Editör: Ozge Selin
Başkan Erdoğan, 2. Denizcilik Zirvesi'ne mesaj gönderdi!
Erdoğan, Tersane İstanbul'da düzenlenen 2. Denizcilik Zirvesi'ne gönderdiği yazılı mesajda, zirvenin ülke, millet ve sektör için hayırlara vesile olmasını dileyerek, bugün idrak edilen Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'nı tebrik etti.

Asırlardır Türk denizciliğinin gelişmesi, güçlenmesi ve bugünlere gelmesi için emek veren, gerektiğinde bedel ödeyenleri şükranla andığını belirten Erdoğan, ebediyete uğurlanan denizcilere Allah'tan rahmet diledi.

Yerli ve yabancı seçkin isimlerin katılımıyla gerçekleştirilen zirvenin, denizcilik sektörü açısından bir mihenk taşı olacağına inandığını aktaran Erdoğan, iki gün boyunca yapılacak oturumlarda değerli fikirleriyle zirveye katkı sunacak herkese teşekkür etti.

Başkan Erdoğan, 2. Denizcilik Zirvesi'ne mesaj gönderdi!

Başkan Erdoğan, çevre hassasiyeti, ekonomik olması ve tek seferde büyük miktarlarda yük taşıma kabiliyetiyle deniz yolu taşımacılığının öneminin giderek arttığına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

'Nitekim bugün ülkelerimiz arasındaki ticaretin ezici çoğunluğu deniz yoluyla gerçekleştirilmektedir. Ancak son iki buçuk yılımıza damgasını vuran küresel salgının denizcilik sektöründeki dengeleri de bozduğunu görüyoruz. Yaklaşık 500 milyar doları aşan dış ticaret hacmine sahip bir ülke olarak sektördeki menfi-müspet tüm gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Rusya-Ukrayna savaşına rağmen deniz yolu taşımacılığımızın yakaladığı ivmeyi sürdürmesinden büyük memnuniyet duyuyoruz. Asya merkezli üretim ağına alternatif adres arayışının arttığı günümüzde Türk denizcilik sektörünün krizleri fırsata çevirme becerisini önümüzdeki dönemde de en güzel şekilde sergileyeceğinden şüphe duymuyorum.'

Erdoğan, küresel ve bölgesel gelişmeler bağlamında kritik bir dönemde düzenlenen İkinci Denizcilik Zirvesi'nin sonuçlarının sektöre bu gayretlerinde yardımcı ve yol gösterici olacağına inandığını aktardı.
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