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Beyaz Gazete
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Bakan Bozdağ duyurdu! 1500 hakim ve savcı alınacak!

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, yeni hakim ve savcı alınacağı müjdesini vererek, “1500 hakim ve savcı adayı alacağız. Bunun 1200’u hukuk fakültesi mezunlarından, 150’si avukatlık mesleğinden geçenlerden, 150’si idari yargıdan olacak” dedi.

Ekleme: 1.07.2022 - 12:21 Güncelleme: 1.07.2022 - 12:22 / Editör: Ozge Selin
Bakan Bozdağ duyurdu! 1500 hakim ve savcı alınacak!
Kütahya Adalet Sarayı Temel Atma Töreni'ne katılan Bakan Bozdağ, yargı sistemi ve adliyelerde yapılan düzenlerini anlatarak, hakim-savcı, personel, mahkeme sayılarının artırıldığını ve teknik donanımların güçlendirildiğini kaydetti.

İnşaat halinde olanlarla birlikte şu anda Türkiye'de adliyelerde 7 milyon metrekare kapalı alanın bulunduğunu vurgulayan Bakan Bozdağ, 'Türkiye'de 78 müstakil adliye binası sayısını 363'e çıkardık. Hedefimiz, önümüzdeki yılarda müstakil adliyesi olmayan il bırakmamaktır' dedi.

Bakan Bozdağ, yargının ve hukuk devletinin güçlendirilmesi için pek çok yenilik yapıldığını kaydetti.
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