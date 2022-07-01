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Ankara merkezli 11 ilde FETÖ soruşturmaları kapsamında 27 gözaltı kararı verildi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Kara Harp Okulu ile sivil yapılanmalarına yönelik soruşturma kapsamında gözaltı kararı verilen 27 şüpheliden 16'sı yakalandı.

Ekleme: 1.07.2022 - 10:37 Güncelleme: 1.07.2022 - 10:38 / Editör: Ozge Selin
Ankara merkezli 11 ilde FETÖ soruşturmaları kapsamında 27 gözaltı kararı verildi
Başsavcılıktan yapılan açıklamada, FETÖ'nün Kara Harp Okulunda örgüt mensubu olmayan öğrencilere yönelik okuldan ve TSK bünyesinden ayrılmalarını sağlamak amacıyla sistematik şekilde mobbing ve baskı uygulayıp kötü muamelede bulundukları, şok mangalarına dahil ettikleri, haksız yere sicil bozdukları, sair suretle her türlü baskı ve haksız uygulamalara maruz bırakarak okuldan ayrılmaya zorladıkları ve bu şekilde mağdur sayısınca "işkence" suçunu işlediklerine dair deliller elde edilen şüpheliler hakkında gözaltı kararı verildiği bildirildi.

Açıklamada, daha önce ihraç edilmiş 3 binbaşı, 9 yüzbaşı, 3 üsteğmen ile 1 emekli albay olmak üzere 16 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiği kaydedildi.

Ayrıca, FETÖ'nün gizli haberleşme aracı olan ByLock kullandıkları tespit edilen ve örgüt mensubu olduklarına dair ifadeler bulunan 3'ü görevde, 8'i ihraç edilmiş 11 öğretmen hakkında da gözaltı kararı alındığı belirtildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince Ankara merkezli 11 ilde düzenlenen operasyonlarla 27 şüpheliden 16'sının gözaltına alındığı öğrenildi.
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