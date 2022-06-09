Defineciler öyle bir şey buldu ki: Kimse dokunmaya cesaret edemiyor!

İspanya donanmasına ait San Jose gemisi 1708 yılında battığında 200 tona yakın altın, gümüş ve zümrüt olduğu tespit edildi.Gemideki toplam hazinenin 18 milyar dolar değerinde olan altınlar definecilerin yüzünü güldürdü.Bunun üzerine Kolombiya ordusu San Jose'den yeni görüntüler paylaştı.Tam 300 yıl önce Karayip Denizi'nde İspanyol gemileri ile İngiliz gemileri karşı karşıya geldi. İki tarafın donanması arasındaki çatışmada İspanya'ya ait San Jose isimli gemi de battı. Tarihin en büyük batığı olan bu gemide yaklaşık 18 milyar dolarlık değerli maden bulunuyor.San Jose gemisi 2018 yılında otonom araçlarla keşfedildiği bildirildi.Kolombiya ordusu en büyük batıktan yeni görüntüler paylaştı. 2015'te bulunan gemi 1708'de batırıldığında Amerika kıtasındaki hazineleri Avrupa'ya taşıyordu.Uzmanlara göre San Jose'nin içindeki altın ve kıymetli madenlerin günümüz dünyasındaki değerinin ise 18 milyar dolar olduğu söyleniyor.Gemideki altın gümüş ve zümrütün toplam ağırlığının 200 ton olduğu belirtildi.Okyanusun 900 metre altındaki batık son teknoloji ekipmanlarla görüntüledi. Kayıtlara bakıldığında denizin dibinde binlerce altının olduğu görülüyor.Okyanusun 900 metre altındaki batık son teknoloji ekipmanlarla görüntüledi.Kayıtlara bakıldığında denizin dibinde binlerce altının olduğu görülüyor.18 milyar dolarlık servetinin denizin dibinde daha uzun süre yatacağı tahmin ediliyor. Gemi 2015 yılında tespit edildiğinde İspanya, Bolivya ve Kolombiya arasında bir savaş başladı. Üç ülke de definenin kendilerine ait olduğunu iddia ediliyor.