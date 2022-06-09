  • USD: 17,20 - 17,23
  • EURO: 18,43 - 18,46
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Defineciler öyle bir şey buldu ki: Kimse dokunmaya cesaret edemiyor!

Geçtiğimiz günlerde Kolombiya San Jose gemisinin enkazında defineciler 200 ton altın buldu. Bugünün parasıyla milyarlarca dolar değerindeki altınlar gün yüzüne çıktı. İşte detaylar...

Ekleme: 9.06.2022 - 20:47 Güncelleme: 9.06.2022 - 20:48 / Editör: Ozge Selin
Defineciler öyle bir şey buldu ki: Kimse dokunmaya cesaret edemiyor!
İspanya donanmasına ait San Jose gemisi 1708 yılında battığında 200 tona yakın altın, gümüş ve zümrüt olduğu tespit edildi.

Gemideki toplam hazinenin 18 milyar dolar değerinde olan altınlar definecilerin yüzünü güldürdü.

Bunun üzerine Kolombiya ordusu San Jose'den yeni görüntüler paylaştı.

Tam 300 yıl önce Karayip Denizi'nde İspanyol gemileri ile İngiliz gemileri karşı karşıya geldi. İki tarafın donanması arasındaki çatışmada İspanya'ya ait San Jose isimli gemi de battı. Tarihin en büyük batığı olan bu gemide yaklaşık 18 milyar dolarlık değerli maden bulunuyor.

San Jose gemisi 2018 yılında otonom araçlarla keşfedildiği bildirildi.

Kolombiya ordusu en büyük batıktan yeni görüntüler paylaştı. 2015'te bulunan gemi 1708'de batırıldığında Amerika kıtasındaki hazineleri Avrupa'ya taşıyordu.

Uzmanlara göre San Jose'nin içindeki altın ve kıymetli madenlerin günümüz dünyasındaki değerinin ise 18 milyar dolar olduğu söyleniyor.

Gemideki altın gümüş ve zümrütün toplam ağırlığının 200 ton olduğu belirtildi.

Okyanusun 900 metre altındaki batık son teknoloji ekipmanlarla görüntüledi. Kayıtlara bakıldığında denizin dibinde binlerce altının olduğu görülüyor.

Okyanusun 900 metre altındaki batık son teknoloji ekipmanlarla görüntüledi.

Kayıtlara bakıldığında denizin dibinde binlerce altının olduğu görülüyor.

18 milyar dolarlık servetinin denizin dibinde daha uzun süre yatacağı tahmin ediliyor. Gemi 2015 yılında tespit edildiğinde İspanya, Bolivya ve Kolombiya arasında bir savaş başladı. Üç ülke de definenin kendilerine ait olduğunu iddia ediliyor.
Hazine ve Maliye Bakanlığı: Atacağımız yeni adımlar silsilesi bu akşamdan itibaren açıklanacak!
Sağanak yağmura rağmen asfalt attılar! Vatandaş çileden çıktı!
Kadıköy Belediye’sine haciz şoku! CHP'li başkanın odası boşaltıldı!
CHP'li vekilin 'Padişah' provokasyonu tutmadı! Yalanı belgelendi!
Sınırda 'operasyon' hareketliliği! Suriye Milli Ordusu’ndan geçit töreni!
Başkan Erdoğan 'Cumhur İttifakı'nın adayı benim' diyerek Kılıçdaroğlu'na seslendi: Cesaretin varsa aday ol
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uyarıları Yunan manşetlerinde: Korku sardı
Akşener ve Kılıçdaroğlu arasındaki adaylık kavgasına Ümit Özdağ da katıldı! Yavaş oyununu deşifre etti: Tavşan adaylık bombası!
Ege'de nefes kesen tatbikat! Hedefler tam isabet vuruldu: EFES 2022 Tatbikatı'na Başkan Erdoğan ve Bahçeli de katılıyor
Diplomatik Kaynaklar: Rusya tarafına terör örgütü YPG/PKK'nın saldırıları belgeleri ile aktarıldı
NATO'ya girmek isteyen İsveç'te tansiyon çok yüksek! Başbakan 'vahşi' PKK'lı vekili mi seçti? Medya ateş püskürdü!
Kanal İstanbul projesinde ilk köprü yükseliyor
Yeni metrobüs yine yolda kaldı! İstanbullu dakikalarca araç bekledi! İBB'ye isyan
Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın'dan pes dedirten sözler! Hakimle diyaloğu ve ifadesi davaya damga vurdu
Ankara'da mazgal rezaleti! Mansur Yavaş'a vatandaştan tepki: Kayığınız varsa çaya bekleriz
Bakan Türksat 5B için tarih verdi!
İETT şoförü yolcuların canını hiçe saydı! Direksiyon başında dizi izledi
PKK gelini HDP’li Semra Güzel’in vekilliği düşürülüyor: TBMM'de 5 birleşime katılmadı
CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tunç Soyer'den İzmir Körfezi'ndeki kirlilik için akılalmaz savunma: 2 bin yıldır var
Kaçak göçmenlerle ilgili yeni tedbirler! Bakan Soylu duyurdu: Bugün itibarıyla başlıyor
Facebook hakkında şok iddia!

Facebook hakkında şok iddia!

Elon Musk Twitter kullanıcılarının verilerine erişebilecek!

Elon Musk Twitter kullanıcılarının verilerine erişebilecek!

Bakanlık harekete geçti! 19 projeye bu yıl başlanıyor!

Bakanlık harekete geçti! 19 projeye bu yıl başlanıyor!

Hazine ve Maliye Bakanlığının açıklaması sonrası kurda sert düşüş!

Hazine ve Maliye Bakanlığının açıklaması sonrası kurda sert düşüş!

Sosyal medya ve İnternet haberciliği düzenlemesi TBMM'de!

Sosyal medya ve İnternet haberciliği düzenlemesi TBMM'de!

Defineciler öyle bir şey buldu ki: Kimse dokunmaya cesaret edemiyor!

Defineciler öyle bir şey buldu ki: Kimse dokunmaya cesaret edemiyor!