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Binali Yıldırım: Dünya küresel gıda krizinin arefesindedir

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, 25. Avrasya Ekonomi Zirvesi’nde yaptığı konuşmada, “Rusya-Ukrayna krizi devreye girince gıda meselesi birçok meselenin önüne geçti. Bugün dünya, küresel gıda krizinin arefesindedir" dedi.

Ekleme: 8.06.2022 - 16:34 Güncelleme: 8.06.2022 - 16:34 / Editör: Ozge Selin
Binali Yıldırım: Dünya küresel gıda krizinin arefesindedir
Marmara Grubu Vakfı tarafından bu yıl "Yeniden, Daha İyisini Yapmak" temasıyla düzenlenen 25. Avrasya Ekonomi Zirvesi başladı.
İstanbul Bakırköy’deki bir otelin konferans salonunda gerçekleşen programa AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım’ın yanı sıra 42 ülkeden 3’ü aktif, 12’si eski cumhurbaşkanı olmak üzere 15 cumhurbaşkanı ile birlikte başbakan, bakan, büyükelçi, milletvekili, vali ve belediye başkanı katıldı.

Programda konuşan Binali Yıldırım, doğalgaz ve petrolde son 1 yıldaki artışın bütün ülkelerin ekonomik göstergelerini alt üst ettiğini belirtti.

Enerji kaynakları, doğal kaynaklar, tarım ve gıda anlamında dünyanın nüfusunu besleyecek olan Avrasya coğrafyasının; savaşlarla, terörle, göçlerle değil, refah artışıyla, huzurla ve kardeşlikle anılması gerektiğini kaydeden Binali Yıldırım, “Bu bölgenin kaynaklarının bölgede yaşayan nüfusa adil bir şekilde eriştirilmesi, aradaki itilafları asgari düzeye indirecektir. Özellikle Rusya ve Ukrayna’nın bu savaş öncesi dünya gıda ihtiyacını 3’te 1’inden fazlasını sağlıyordu. Pandemide tedarik zinciri bozuldu. Fiyatlarda artış çok fazla oldu. Bir de Rusya Ukrayna krizi devreye girince artık bu gıda meselesi birçok meselenin önüne geçti. Bugün dünya, küresel gıda krizinin arifesindedir. Enerji fiyatlarında özellikle doğalgazda petrolde son 1 yıldaki artışlar bütün ülkelerin ekonomik göstergelerini alt üst etti" diye konuştu.
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