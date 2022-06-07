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Bakan Koca açıkladı! Türkiye'de ilk yaşandı...

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dünyada sayılı Türkiye'de ilk defa yapılan kalp ameliyatını sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu. Bakan Koca, "Bursa Şehir Hastanesinde yapılan ameliyatta, kalbinde delik bulunan bir hasta kalbe giden bir damarın anormal seyir göstermesi nedeniyle klasik yöntem yerine karaciğerde açılan tünel ile kalbe ulaşılıp, deliğin kapatılması yöntemiyle tedavi edildi." ifadelerini kullandı.

Ekleme: 7.06.2022 - 22:39 Güncelleme: 7.06.2022 - 22:41 / Editör: Ozge Selin
Bakan Koca açıkladı! Türkiye'de ilk yaşandı...
İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, kalbinde delik bulunan Nimet Özdemir, Bursa Şehir Hastanesinde yapılan tetkiklerin ardından kalbe giden bir damarın anormal seyir göstermesi nedeniyle klasik yöntemle tedavi edilemedi.

Özdemir, Transhepatik ASD adı verilen, karaciğerde açılan tünel ile kalbe ulaşılıp, deliğin kapatılması yöntemiyle ameliyat edildi.

Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Hakan Erkan ve Girişimsel Radyoloji Uzmanı Dr. Süleyman Bekirçavuşoğlu tarafından gerçekleştirilen operasyon, Türkiye'de bu yöntemle gerçekleştirilen ilk operasyon olurken bunun dünyada da sayılı örneği bulunduğu bildirildi.

AMELİYAT YÖNTEMİNİN AYRINTILARI

Operasyonu yürüten Dr. Erkan, hastanın kalbindeki deliğin iki kalp kulakçığı arasında bulunduğunun altını çizerek şunları kaydetti:

'Bunun klasik olarak tedavisi, kasık damarından girilerek şemsiye yöntemiyle bu deliğin kapatılması şeklindedir. Yalnız Nimet Hanım'ın şanssızlığı, kasık damarından başlayıp kalbe giden damarın anormal bir seyir göstermesi, klasik yöntemle deliğin kapatılmasını engelliyordu. Bu durumda hastaya cerrahi veya alternatif olarak Transhepatik ASD kapatma metodunu düşündük. Hastamızla artılarını, eksilerini ve risklerini paylaştık. Radyolojiden doktor Süleyman Bey'in eşlik ettiği bir operasyonla hastanın karaciğerini bir küçük iğne ile delerek karaciğer toplardamarına önce girip buradan damarı takip ederek kalbe ulaştık ve deliği bu şekilde kapattık.'

Girişimsel Radyoloji Uzmanı Dr. Süleyman Bekirçavuşoğlu ise yaptıkları işlemin cilt üzerinde yarım santimetrelik bir kesi ile ultrason rehberliğinde karaciğeri delerek karaciğer toplardamarı vasıtasıyla kalbe ulaşmak olduğunu, operasyonu sorunsuz tamamladıklarını kaydetti.

Hekimlere güvendiği için bu yöntemi kabul ettiğini dile getiren hasta Nimet Özdemir de ameliyatın ardından 24 saat gözlem altında kaldığını ve normal hayat devam ettiğini aktardı. Güzel bir ameliyat geçirdiği için çok mutlu olduğunu ifade eden Özdemir, operasyonu gerçekleştiren doktorlarına ve ameliyatın ardından kendisiyle ilgilenen hemşirelere teşekkür etti.

'DÜNYADA SAYILI, TÜRKİYE'DE İLK!'

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da bir hastanın Türkiye'de ilk kez karaciğerde açılan tünelle kalbe ulaşılarak tedavi edildiğini bildirmişti.

Koca, sosyal medya hesabından, 'Dünyada sayılı, Türkiye'de ilk. Bursa Şehir Hastanesinde yapılan ameliyatta, kalbinde delik bulunan bir hasta kalbe giden bir damarın anormal seyir göstermesi nedeniyle klasik yöntem yerine karaciğerde açılan tünel ile kalbe ulaşılıp, deliğin kapatılması yöntemiyle tedavi edildi.' açıklamasıyla birlikte video paylaşmıştı.

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