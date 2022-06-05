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İstanbul'da 8 ayrı ilçede 37 “Şok Evi”ne kaçak göçmen operasyonu!

stanbul’da insan kaçakçılığıyla mücadele çerçevesinde 8 ayrı ilçede 37 “Şok Evi”ne düzenlenen operasyonlarda, Ortadoğu ve Asya ülkelerinden gelen 528 düzensiz göçmen yakalandı. Ülkeye kaçak yollarla gelen bu göçmenlere kanuna aykırı şekilde evlerini kiraya veren 33 mülk sahibi gözaltına alındı.

Ekleme: 5.06.2022 - 15:03 Güncelleme: 5.06.2022 - 15:05 / Editör: Ozge Selin
İstanbul'da 8 ayrı ilçede 37 “Şok Evi”ne kaçak göçmen operasyonu!
Alınan bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul'da göçmen kaçakçılığı ve insan ticaretiyle mücadeleye yönelik çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

İstanbul'da 8 ayrı ilçede 37 “Şok Evi”ne kaçak göçmen operasyonu!

Ülkeye yasadışı yollarla gelen ve buradan da Avrupa ülkelerine geçiş için fırsat kollayan düzensiz göçmenlere yönelik yürütülen soruşturmada 1 Ocak ile 1 Haziran tarihlerini kapsayan 6 aylık zaman diliminde Esenler, Arnavutköy, Zeytinburnu, Sultangazi, Fatih, Küçükçekmece, Tuzla ve Esenyurt ilçelerinde 'şok evi' diye adlandırılan 37 farklı adres tespit edildi. Bu evlerde düzensiz sığınmacıların barındıklarını belirleyen polis, söz konusu adreslere yönelik 1 Ocak ile 1 Haziran tarihleri arasında bir dizi operasyon gerçekleştirdi.

İstanbul'da 8 ayrı ilçede 37 “Şok Evi”ne kaçak göçmen operasyonu!

Baskınlarda, şok evlerinde yaşayan 528 düzensiz göçmen yakalandı. Adreslerde yapılan incelemelerde, düzensiz göçmenlerin yaşam alanlarının rutubetli, havasız, hijyen kurallarına aykırı olduğu ve her adreste 10 ile 15 düzensiz göçmenlerin yaşadığı tespit edildi.

İstanbul'da 8 ayrı ilçede 37 “Şok Evi”ne kaçak göçmen operasyonu!

Operasyonlarda, göçmenlere evlerini kiralayan 33 mülk sahibi ya da emlak ofisi sahibi yakalanarak gözaltına alındı. Düzensiz göçmenler sınır dışı edilmek üzere İstanbul İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne bağlı Geri Gönderme Merkezleri'ne teslim edilirken, yakalanan 33 ev sahibi ise adli makamlara sevk edildi.

Savcılığa çıkarılan şahıslardan 4'ü hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı, 29 kişi ise serbest bırakıldı. Düzensiz göçmenlere evlerini kiraya veren mülk sahibi kişilere toplam 180 bin 180 lira idari para cezası kesildi.
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