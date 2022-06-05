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Araç kiralayacaklar dikkat! 1 günlük araç kiralama senedi imzaladı hayatı karardı!

Mersin'in Tarsus ilçesinde ikamet eden Emre Tirrun, 2015 yılında üniversite eğitimi almak için gittiği Denizli'de bir günlüğüne otomobil kiraladı. Tirrun'un, otomobili teslim alırken iddiaya göre imzaladığı boş senet nedeniyle hayatı karardı.

Ekleme: 5.06.2022 - 15:06 Güncelleme: 5.06.2022 - 15:09 / Editör: Ozge Selin
Araç kiralayacaklar dikkat! 1 günlük araç kiralama senedi imzaladı hayatı karardı!
Emre Tirrun (30), 2015 yılında Pamukkale Üniversitesi Halkla İlişkiler Bölümü'nü kazandı. Eğitimi için Denizli'ye giden Tirrun, bir süre sonra küçük eşyalarını taşımak için bir günlük araç kiraladı. İddiaya göre, kiraladığı aracın bedelini ödeyen Tirrun'a kullandığı kiralık aracı teslim alırken boş senet imzalatıldı.

Üniversiteyi bitirip memleketine dönen Tirrun, doldurulmuş senetle 6 yıl sonra 80 bin faiziyle birlikte 140 bin TL'lik borçla icraya verildi. Tirrun da araç kiraladığı kişilerin kendisine boş senet imzalatıp, dolandırdığı iddiasıyla suç duyurusunda bulundu. Savcılık, kovuşturmaya yer olmadığına karar verdi.

Araç kiralayacaklar dikkat! 1 günlük araç kiralama senedi imzaladı hayatı karardı!

'ÜZERİMDEKİ ARABAMA HACİZ KOYULDU'
Emre Tirrun, 'Üniversite döneminde 80-90 liralık bir günlük araç kiraladım. Otomobili sağ salim teslim ettim. Aradan 6 yıl geçtikten sonra telefonuma gelen mesajla şok oldum. Kimseye borcum yoktur. Zor şartlarda okuyan biriydim. 2021 yılı ekim ayına doğru hakkımda düzenlenen 140 bin TL'lik senet nedeniyle tüm hesaplarıma, üzerimdeki arabama haciz koyuldu. Gerek özel hayatım gerek sosyal hayatım sarsıldı.

Araç kiralayacaklar dikkat! 1 günlük araç kiralama senedi imzaladı hayatı karardı!

Birçok yere başvuru yaptık. Senetteki imzanın bana ait olmasından dolayı çıkar yol bulamadık. Savcılığa giderek dolandırıldığımı söyleyerek, suç duyurusunda bulundum. Bu kişilerin mağdur ettiği tek kişinin ben olmadığımı öğrendim. Benimle birlikte birkaç kişi daha var, aynı kişiler tarafından dolandırılan' dedi.
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