Emine Erdoğan'dan 'Dünya Çevre Günü' mesajı: Hepimizin sorumluluğu

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan 5 Haziran Dünya Çevre Günü dolayısıyla mesaj yayımladı. Emine Erdoğan, "Unutmayalım ki evrenin sınırsızlığı içinde yalnızca tek bir dünya var. Onu geleceğe taşımak hepimizin sorumluluğudur. Bu vesileyle, 5 'Haziran Dünya Çevre Günü’nü kutluyor, bu anlamlı günün çevre sorunlarına dair müşterek farkındalığın artmasına vesile olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, tabiat sevgisiyle dönüşen her yaşamın, insanlığın karşı karşıya kaldığı en büyük krizde önemli bir çözüm merkezi haline geleceğini belirterek, "Doğayı yok etmekle onun şifacısı olmak arasında yalnızca bir bakış açısı farkı var. Kaybettiklerimizi ikame edebilir, yeryüzünün yaralarını sarabiliriz."

ifadelerini kullandı.



Emine Erdoğan, 5 Haziran Dünya Çevre Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, iklim

değişikliğinin dünyanın ve yaşamın çehresini her zamankinden daha şiddetli değiştiren, hiçbir

ülkeyi ve bireyi teğet geçmeyen küresel bir sorun olduğuna dikkati çekti.



İklim değişikliğinin gidişatının, dünyanın geleceğinin ana belirleyicisi konumunda olduğuna

vurgu yapan Emine Erdoğan, "Durduğumuz yol ayrımında, atacağımız doğru

adımlarla gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya armağan etme imkanına halen

sahibiz. Varlığımızın bağlı olduğu ekosistemleri tehlikeye atmak, doğal

kaynakların hiç bitmeyeceği yanılgısı içinde olmak ve tüketimin küresel bir kültür

haline gelmesi, tabiatın artık kaldıramadığı stresin ana nedenlerini oluşturuyor.

Şimdi, iklim değişikliğini tersine çevirebilecek son nesil olma bilinciyle, tabiatla

dengeli, ölçülü ve ahenk içindeki bir ilişkiyi yeniden tesis etmeliyiz."

değerlendirmesinde bulundu.



Gelecek nesillere adil bir dünya bırakmak için tek yapılması gerekenin, gündelik hayatı doğa

dostu bir yaşam kültürüyle sürdürmek olduğunu belirten Emine Erdoğan, şunları kaydetti:

"Üstelik bu noktada, medeniyet tarihimiz bizlere emsalsiz ve sürdürülebilir bir

çevre kültürü mirası sunuyor. Yaradan'ın tüm eserlerinin hakkına riayet eden,

doğayı tüketmek bir yana bilakis ihya eden bu anlayışı, tabiatla yeniden

kuracağımız ilişkimizde yol rehberi edinmeliyiz. Tabiat sevgisiyle dönüşen her

yaşam, insanlığın karşı karşıya kaldığı bu en büyük krizde önemli bir çözüm

merkezi haline gelecek. Doğayı yok etmekle onun şifacısı olmak arasında yalnızca

bir bakış açısı farkı var. Kaybettiklerimizi ikame edebilir, ekosistemlerin

korunmasını sağlayabilir ve yeryüzünün yaralarını sarabiliriz."



Sıfır Atık Projesi'nin, dünyanın geleceğini teminat altına alma adına yürüttükleri, Türkiye'yi

olduğu kadar insanlığı da bir bütün olarak odak noktaya alan, büyük bir uyanışın çağrısı

olduğunu ifade eden Emine Erdoğan, mesajında şunlara yer verdi:



"Ülkemize uluslararası arenada büyük takdir kazandıran ve ödüllerle taçlanan bu

projeyi el birliği ile 2023'te tüm ülkemizde yaygınlaştıracağımıza inanıyorum.

Unutmayalım ki evrenin sınırsızlığı içinde yalnızca tek bir dünya var. Onu geleceğe

taşımak hepimizin sorumluluğudur. Bu vesileyle, 5 Haziran Dünya Çevre Günü'nü

kutluyor, bu anlamlı günün çevre sorunlarına dair müşterek farkındalığın

artmasına vesile olmasını diliyorum."