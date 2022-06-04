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Emine Erdoğan'dan 'Dünya Çevre Günü' mesajı: Hepimizin sorumluluğu

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan 5 Haziran Dünya Çevre Günü dolayısıyla mesaj yayımladı. Emine Erdoğan, "Unutmayalım ki evrenin sınırsızlığı içinde yalnızca tek bir dünya var. Onu geleceğe taşımak hepimizin sorumluluğudur. Bu vesileyle, 5 'Haziran Dünya Çevre Günü’nü kutluyor, bu anlamlı günün çevre sorunlarına dair müşterek farkındalığın artmasına vesile olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

Ekleme: 4.06.2022 - 16:41 Güncelleme: 4.06.2022 - 16:41 / Editör: Ozge Selin
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, tabiat sevgisiyle dönüşen her yaşamın, insanlığın karşı karşıya kaldığı en büyük krizde önemli bir çözüm merkezi haline geleceğini belirterek, "Doğayı yok etmekle onun şifacısı olmak arasında yalnızca bir bakış açısı farkı var. Kaybettiklerimizi ikame edebilir, yeryüzünün yaralarını sarabiliriz."
ifadelerini kullandı.

Emine Erdoğan, 5 Haziran Dünya Çevre Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, iklim
değişikliğinin dünyanın ve yaşamın çehresini her zamankinden daha şiddetli değiştiren, hiçbir
ülkeyi ve bireyi teğet geçmeyen küresel bir sorun olduğuna dikkati çekti.

İklim değişikliğinin gidişatının, dünyanın geleceğinin ana belirleyicisi konumunda olduğuna
vurgu yapan Emine Erdoğan, "Durduğumuz yol ayrımında, atacağımız doğru
adımlarla gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya armağan etme imkanına halen
sahibiz. Varlığımızın bağlı olduğu ekosistemleri tehlikeye atmak, doğal
kaynakların hiç bitmeyeceği yanılgısı içinde olmak ve tüketimin küresel bir kültür
haline gelmesi, tabiatın artık kaldıramadığı stresin ana nedenlerini oluşturuyor.
Şimdi, iklim değişikliğini tersine çevirebilecek son nesil olma bilinciyle, tabiatla
dengeli, ölçülü ve ahenk içindeki bir ilişkiyi yeniden tesis etmeliyiz."
değerlendirmesinde bulundu.

Gelecek nesillere adil bir dünya bırakmak için tek yapılması gerekenin, gündelik hayatı doğa
dostu bir yaşam kültürüyle sürdürmek olduğunu belirten Emine Erdoğan, şunları kaydetti:
"Üstelik bu noktada, medeniyet tarihimiz bizlere emsalsiz ve sürdürülebilir bir
çevre kültürü mirası sunuyor. Yaradan'ın tüm eserlerinin hakkına riayet eden,
doğayı tüketmek bir yana bilakis ihya eden bu anlayışı, tabiatla yeniden
kuracağımız ilişkimizde yol rehberi edinmeliyiz. Tabiat sevgisiyle dönüşen her
yaşam, insanlığın karşı karşıya kaldığı bu en büyük krizde önemli bir çözüm
merkezi haline gelecek. Doğayı yok etmekle onun şifacısı olmak arasında yalnızca
bir bakış açısı farkı var. Kaybettiklerimizi ikame edebilir, ekosistemlerin
korunmasını sağlayabilir ve yeryüzünün yaralarını sarabiliriz."

Sıfır Atık Projesi'nin, dünyanın geleceğini teminat altına alma adına yürüttükleri, Türkiye'yi
olduğu kadar insanlığı da bir bütün olarak odak noktaya alan, büyük bir uyanışın çağrısı
olduğunu ifade eden Emine Erdoğan, mesajında şunlara yer verdi:

"Ülkemize uluslararası arenada büyük takdir kazandıran ve ödüllerle taçlanan bu
projeyi el birliği ile 2023'te tüm ülkemizde yaygınlaştıracağımıza inanıyorum.
Unutmayalım ki evrenin sınırsızlığı içinde yalnızca tek bir dünya var. Onu geleceğe
taşımak hepimizin sorumluluğudur. Bu vesileyle, 5 Haziran Dünya Çevre Günü'nü
kutluyor, bu anlamlı günün çevre sorunlarına dair müşterek farkındalığın
artmasına vesile olmasını diliyorum."
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