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Beyaz Gazete
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Başkan Erdoğan'dan Freedom House muhabirinin sorusuna sert yanıt: Bunları biz yutmayız

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, NATO Zirvesi'nin kapanış oturumunda gazetecilerin sorularını yanıtladı. Freedom House muhabirinin basın özgürlüğünün kısıtlanmasına ilişkin sorduğu soruya yanıt veren Başkan Erdoğan, "Freedom House'ın önce kendisini sorgulaması lazım. Diyarbakır anneleri 110 gündür HDP'nin kapısında evlatlarını bekliyor. Türkiye'de bir Kandil gerçeği var. 13-14-15 yaşındaki çocuklar kaçırılıyor. Bu Kandil'e 12-13 yaşındaki kızlar kaçırılıyor ve boyları kadar silah veriliyor. Bu nasıl bir özgürlük. Bunları biz yutmayız." ifadelerini kullandı.

Başkan Erdoğan'dan Freedom House muhabirinin sorusuna sert yanıt: Bunları biz yutmayız
Ekleme: 30.06.2022 - 18:34 Güncelleme: 30.06.2022 - 18:37 / Editör: Ozge Selin
Başkan Erdoğan'dan Freedom House muhabirinin sorusuna sert yanıt: Bunları biz yutmayız
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İspanya'nın Madrid kentinde düzenlenen NATO Liderler Zirvesi sonrası IFEMA Kongre Merkezi'nde basın toplantısı düzenledi.

Burada önemli açıklamalarda bulunan Başkan Erdoğan, Freedom House muhabirinin basın özgürlüğünün kısıtlanmasına ilişkin sorduğu soruya yanıt verdi. Erdoğan, 'Freedom House'ın önce kendisini sorgulaması lazım.' dedi.

Başkan Erdoğan'dan Freedom House muhabirinin sorusuna sert yanıt: Bunları biz yutmayız

'FREEDOM HOUSE ÖNCE KENDİNİ SORGULASIN'

Kendisine yöneltilen Türkiye'deki basın özgürlüğü ile ilgili soruya yanıt veren Başkan Erdoğan, 'Freedom Hause kendini sorgulamalı. Önce gelsinler Diyarbakır annelerini ziyaret etsinler.

Özgürlük, benim özgürlük alanım sizin özgürlük alanınıza kadardır. Ama bugün Türkiye'de bir Kandil gerçeği var. Bu Kandil'e 12-13 yaşındaki kızlar kaçırılıyor ve boyları kadar silah veriliyor. Bu nasıl bir özgürlük.

Biz bunları yutmayız. Acaba Freedom House bunları ne kadar takip etti. Benim şu anda ülkemde cezai bir durum olmadıktan sonra gazeteci, fikir bunlardan cezaevinde olan yok.' diye konuştu.

Başkan Erdoğan'dan Freedom House muhabirinin sorusuna sert yanıt: Bunları biz yutmayız
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