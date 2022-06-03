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Yusuf Yerkel'in oğlu Emir Zahit, hayatını kaybetti

Yıllardır tedavi gören Emir Zahit Yerkel vefat etti. Muhalif medyanın ölüm haberini verme biçimi tepki topladı.

Ekleme: 3.06.2022 - 13:06 Güncelleme: 3.06.2022 - 13:14 / Editör: Ozge Selin
Yusuf Yerkel'in oğlu Emir Zahit, hayatını kaybetti
Frankfurt Ticari Ataşesi Yusuf Yerkel'in oğlu Emir Zahit Yerkel, yaşam savaşını kaybetti.

Emir Zahit, bir süredir yoğun bakımda tedavi görüyordu.

'Minik kuzumuz Emir Zahitimiz melek oldu'

Vefat haberini duyuran Yerkel, 'Minik kuzumuz, yavrumuz, canımız Emir Zahitimiz melek oldu. Bu fani dünyadaki 3 yıllık çileli yolculuğunu tamamlayıp, ebedi aleme göç eyledi.' ifadelerini kullandı.

Paylaşımının devamında Yerkel, 'Artık bize düşen, güzel bir sabırdır.' diye yazdı.

Yusuf Yerkel'in oğlu Emir Zahit, hayatını kaybetti

Muhalif medyanın haberi paylaşma biçimi

Muhalif medya ise acı dolu haberi çarpıtmaya çalışarak, tekme üzerinden sundu.

Acılı babadan, 'İşçiye tekme ile gündeme gelen Yusuf Yerkel'in acı günü' şeklinde bahsedildi.

Öte yandan Emir Zahit'in annesi Sümeyra Keleş Yerkel, 'Güzel yavrumuz, göz nurumuz, ciğer paremiz Emir Zahit'imiz 3 yıllık çilesini doldurup bu fani alemden göçtü, melek olup Rabbimizin cennetine gitti.' dedi.

Anne Yerkel'in tepkisi: Günahsız, minicik bir çocuk

Anne Yerkel, daha önce yaptığı bir paylaşımda, çocukları üzerinden gelen bazı yorumlara tepki göstermişti.

Yerkel, 'Bazıları için masum, günahsız, minicik bir çocuk; hastalık veya ölüm; hiçbir şey ibret olmuyor, fark etmiyor. Her konuda kinlerini kusabiliyor, nefretlerini saçabiliyor, pis salyalarını akıtabiliyorlar. Nasıl bir kötülük hali bu? Artık söz bitti. Ya Rabbî! Sana havale.' ifadelerine yer vermişti
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