Türkiye Çevre Haftası’nda 81 ilde etkinlikler! Başkent Millet Bahçesi, konserler ve çocuk şenliklerine ev sahipliği yapacak

20 Mayıs 2022 tarihli Resmî Gazete'de Başkan Recep Tayyip Erdoğan' imzasıyla yayımlanan 'Türkiye Çevre Haftası' konulu genelgeyle; 1972 yılından bu yana 'Dünya Çevre Günü' olarak kutlanan 5 Haziran tarihinin içinde bulunduğu hafta, Türkiye'de artık her yıl Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından duyurulacak bir temayla 'Türkiye Çevre Haftası' olarak kutlanacak.Bu yılki temasını 'Sıfır Atık' olarak belirlediği Türkiye Çevre Haftası'nı 81 ilde çeşitli etkinlikler düzenleyerek kutlayan Bakanlık, Başkent Millet Bahçesi'nde düzenleyeceği konserlerle 'sağlıklı çevre yaşamı' konusunda farkındalık oluşturacak.Başkent Millet Bahçesi'nde düzenlenecek konser etkinlikleri 4 Haziran Cumartesi günü saat 17.00'de başlayacak ve saat 20.00'ye kadar devam edecek. Etkinlik kapsamında sırasıyla Ömer Faruk Bostan, Resul Dindar ve Soner Sarıkabadayı sahne alacak.5 Haziran Pazar günü ise konserler 19.00'da başlayacak ve saat 22.00'ye kadar sürecek. Pazar günü Başkent Millet Bahçesi'nde 80'ler dizisi oyuncuları, Eypio ve Derya Uluğ sırayla sahne alacak.Konserlere ilişkin takvim şu şekilde:Ömer Faruk Bostan4 Haziran Cumartesi günü saat 17.00Başkent Millet BahçesiResul Dindar4 Haziran Cumartesi günü saat 18.00Başkent Millet BahçesiSoner Sarıkabadayı4 Haziran Cumartesi günü saat 19.00Başkent Millet Bahçesi80'ler dizisinin oyuncuları5 Haziran Pazar günü saat 19.00Başkent Millet BahçesiEypio5 Haziran Pazar günü saat 20.00Başkent Millet BahçesiDerya Uluğ5 Haziran Pazar günü saat 21.00Başkent Millet BahçesiÇevre ve Çocuk Şenliği yapılacakTürkiye Çevre Haftası'nda Başkent Millet Bahçesi ayrıca Çevre ve Çocuk Şenliğine de ev sahipliği yapacak.4 Haziran Cumartesi ve 5 Haziran Pazar günü 12.00 ile 16.00 saatleri arasında düzenlenecek şenlikte çocuklara çevre bilincinin birbirinden eğlenceli etkinliklerle kazandırılması hedefleniyor.