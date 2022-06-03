  • USD: 16,48 - 16,51
  • EURO: 17,71 - 17,74
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Türkiye Çevre Haftası’nda 81 ilde etkinlikler! Başkent Millet Bahçesi, konserler ve çocuk şenliklerine ev sahipliği yapacak

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı; bu yılki temasını "Sıfır Atık" olarak belirlediği Türkiye Çevre Haftası’nı 81 ilde çeşitli etkinliklerle kutluyor. Kutlamalar kapsamında 4-5 Haziran tarihlerinde Başkent Millet Bahçesi’nde ücretsiz konserler ile Çevre ve Çocuk Şenlikleri düzenlenecek. Etkinliklere ilişkin detaylı bilgiler ortakevimiz.com adresinde yer alıyor.

Ekleme: 3.06.2022 - 15:33 Güncelleme: 3.06.2022 - 15:33 / Editör: Ozge Selin
Türkiye Çevre Haftası’nda 81 ilde etkinlikler! Başkent Millet Bahçesi, konserler ve çocuk şenliklerine ev sahipliği yapacak
20 Mayıs 2022 tarihli Resmî Gazete'de Başkan Recep Tayyip Erdoğan' imzasıyla yayımlanan 'Türkiye Çevre Haftası' konulu genelgeyle; 1972 yılından bu yana 'Dünya Çevre Günü' olarak kutlanan 5 Haziran tarihinin içinde bulunduğu hafta, Türkiye'de artık her yıl Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından duyurulacak bir temayla 'Türkiye Çevre Haftası' olarak kutlanacak.

Bu yılki temasını 'Sıfır Atık' olarak belirlediği Türkiye Çevre Haftası'nı 81 ilde çeşitli etkinlikler düzenleyerek kutlayan Bakanlık, Başkent Millet Bahçesi'nde düzenleyeceği konserlerle 'sağlıklı çevre yaşamı' konusunda farkındalık oluşturacak.

Başkent Millet Bahçesi'nde düzenlenecek konser etkinlikleri 4 Haziran Cumartesi günü saat 17.00'de başlayacak ve saat 20.00'ye kadar devam edecek. Etkinlik kapsamında sırasıyla Ömer Faruk Bostan, Resul Dindar ve Soner Sarıkabadayı sahne alacak.

5 Haziran Pazar günü ise konserler 19.00'da başlayacak ve saat 22.00'ye kadar sürecek. Pazar günü Başkent Millet Bahçesi'nde 80'ler dizisi oyuncuları, Eypio ve Derya Uluğ sırayla sahne alacak.

Konserlere ilişkin takvim şu şekilde:

Ömer Faruk Bostan

4 Haziran Cumartesi günü saat 17.00

Başkent Millet Bahçesi

Resul Dindar

4 Haziran Cumartesi günü saat 18.00

Başkent Millet Bahçesi

Soner Sarıkabadayı

4 Haziran Cumartesi günü saat 19.00

Başkent Millet Bahçesi

80'ler dizisinin oyuncuları

5 Haziran Pazar günü saat 19.00

Başkent Millet Bahçesi

Eypio

5 Haziran Pazar günü saat 20.00

Başkent Millet Bahçesi

Derya Uluğ

5 Haziran Pazar günü saat 21.00

Başkent Millet Bahçesi

Çevre ve Çocuk Şenliği yapılacak

Türkiye Çevre Haftası'nda Başkent Millet Bahçesi ayrıca Çevre ve Çocuk Şenliğine de ev sahipliği yapacak.

4 Haziran Cumartesi ve 5 Haziran Pazar günü 12.00 ile 16.00 saatleri arasında düzenlenecek şenlikte çocuklara çevre bilincinin birbirinden eğlenceli etkinliklerle kazandırılması hedefleniyor.
'6. Yargı Paketi' TBMM Başkanlığı'na sunuldu
AK Parti'den Yunanistan Başbakanı Miçotakis'in küstah açıklamalarına sert tepki: Hiçbir yere varamazsınız...
Yunan vekilden itiraf gibi Türkiye sözleri! ‘Gerçek bir süper güç oluyor!’
Füzelerin efendisinde sona gelindi: Seri üretim hazırlıkları yapılıyor
Millet İttifakı'nda adaylık savaşı! Merak Akşener aday olmak istiyor!
İstinaf Mahkemesi'nden 'Akıncı Üssü' kararı
Küstah paylaşım! Fransız dergisinin hadsiz başlığı çizmeyi aştı
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan yeni gaf: Konya zengin bir ülkedir...
İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı: Mayıs ayında 85 terörist etkisiz hale getirildi
FETÖ'cüden bomba itiraf: KPSS sorularını tencerede kaynatmışlar
Yunanistan'dan 'keçi' provokasyonu! Anlaşmayı ihlal eden Miçotakis'ten skandal sosyal medya paylaşımı
Emekli ve memur Temmuz zammı için 5 aylık 'FARK' kesinleşti! Mayıs ayı enflasyon oranı sonrası enflasyon farkı ile emekli ve memur maaşları için yeni zam oranı belli oldu
Cumhurbaşkanı kararları Resmi Gazete'de! Kritik atama ve kararlar...
Tunç Soyer'den büyük vicdansızlık! Depremzedelerin sığındığı konuta da göz dikti!
Başkan Erdoğan'ın açıklaması sonrası Atina'nın dengesi sarsıldı: Yalan ve iftira temelli lobi
Başkan Erdoğan 10 soru sordu; Kılıçdaroğlu cevap vereyim derken çuvalladı
Beştepe'de kritik zirve! İşte kripto parada atılacak adımlar...
Kadir Şeker davasında flaş gelişme! Tahliye için iki ihtimal!
CHP’nin algı operasyonu yine çöktü! Gerçek bambaşka çıktı...
10 ilde PKK/KCK operasyonu! Aralarında HDP'li başkanların da olduğu çok sayıda gözaltı!
Meteoroloji'den hava durumu uyarısı: 17 il için toz taşınımı uyarısı! Sağanak, gök gürültülü sağanak...

Meteoroloji'den hava durumu uyarısı: 17 il için toz taşınımı uyarısı! Sağanak, gök gürültülü sağanak...

Kira artış oranı Haziran 2022 verisi belli oldu! Enflasyon oranı ile kira artış hesaplama nasıl yapılıyor?

Kira artış oranı Haziran 2022 verisi belli oldu! Enflasyon oranı ile kira artış hesaplama nasıl yapılıyor?

ABD bu vurgunu konuşuyor! Türk kızı Akasya Yaşaroğlu sırra kadem bastı...

ABD bu vurgunu konuşuyor! Türk kızı Akasya Yaşaroğlu sırra kadem bastı...

Deprem uzmanı 'Haliç'ten Silivri'ye kadar cehennemin içidir!' dedi ve uyardı: Etkisi 1 milyon 800 bin ton patlayıcı ile eşit...

Deprem uzmanı 'Haliç'ten Silivri'ye kadar cehennemin içidir!' dedi ve uyardı: Etkisi 1 milyon 800 bin ton patlayıcı ile eşit...

Başıboş köpek haritası çıkardı: Nerede sürü var nerede saldırı oldu hepsi yazıyor

Başıboş köpek haritası çıkardı: Nerede sürü var nerede saldırı oldu hepsi yazıyor

Kira yardımı ve kredi faiz desteği verilecek: Resmi Gazete'de yayımlandı

Kira yardımı ve kredi faiz desteği verilecek: Resmi Gazete'de yayımlandı