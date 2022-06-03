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İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı: Mayıs ayında 85 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, mayıs ayı içerisinde terör örgütlerine yönelik düzenlenen operasyonlarda, 1’i beyaz, 1’i turuncu, 1’i kırmızı, 2’si gri, 2’si yeşil kategoride aranan teröristlerin de bulunduğu toplam 85 terörist etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı: Mayıs ayında 85 terörist etkisiz hale getirildi
Ekleme: 3.06.2022 - 11:35 Güncelleme: 3.06.2022 - 11:35 / Editör: Ozge Selin
İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı: Mayıs ayında 85 terörist etkisiz hale getirildi
İçişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Çataklı, "2022 Mayıs ayında PKK terör örgütüne yönelik kırsal alanda 6'sı büyük, 43'ü orta çaplı olmak üzere toplam 11 bin 838 kırsal operasyon ve tüm terör örgütlerinin şehirlerde faaliyet yürüten hücre yapılanması ve iş birlikçilerine yönelik 1.221 operasyon yapılmıştır.

337 KİŞİ TUTUKLANDI

Bu operasyonlarda aralarında 1'i beyaz, 1'i turuncu, 1'i kırmızı, 2'si gri, 2'si yeşil kategoride aranan teröristlerin de bulunduğu toplam 85 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Ayrica mayıs ayında, terör örgütlerine yardım-yataklık yaptığı ve örgütlerle irtibatlı olduğu değerlendirilen 2 bin 51 şüpheli gözaltına alınmış, 337 kişi tutuklanmıştır." ifadelerini kullandı.
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