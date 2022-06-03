Asgari ücret için yeni formül hazır!

Türkiye'de asgari ücret meselesi her yıl 'Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun toplanmasıyla beraber Aralık ayında çözüme kavuşuyor. Asgari ücret tespit edilirken önemli etmenlerden birisi de enflasyon oranı olarak dikkat çekiyor. Bu yıl emekli ve memur zammı ile beraber Temmuz 2022'de de asgari ücrete ara zam yapılması gündeme geldi. Ancak bunun için yasal düzenleme gerekiyor. 'Asgari ücrete ara zam yapılacak mı, ek zam gelecek mi, asgari ücret zammı ne kadar olacak' soruları gün geçtikçe gündemdeki sıcaklığını artırıyor.Öte yandan asgari ücret 2022 Temmuz zammı için Mayıs ayı enflasyon oranı sonrası YENİ HESAP belirdi. Asgari ücret ne kadar olacak? İşte merak edilen enflasyon hesabı...Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Mayıs 2022 enflasyon oranı için açıklamada bulundu. Buna göre Mayıs ayı enflasyon oranı yıllık baz yüzde 73,5, aylık bazda ise yüzde 2,98 olarak kayıtlara geçti. Bununla beraber 5 aylık emekli ve memur zammı kesinleşti. Buna göre;SSK ve Bağ-Kur emekli zammı yüzde 35,64,5 aylık memur enflasyon farkı yüzde 28,14,5 aylık memur zammı ise yüzde 35,14 olarak netleşti.Merkez Bankası'nın yüzde 2,97'lik Haziran ayı enflasyon beklentisine göre Temmuz zammı hesaplandığında;Asgari ücret 2022 için en yetkili isim olan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in açıklamaları dikkat çekti. Başkan Erdoğan ve Bakan Bilgin gazetecilerin sorduğu sorulara her fırsatta aynı yanıtı verdi:'Asgari ücrete ara zam meselesinin şimdiden konuşulması anlamsız. Olağanüstü koşullar oluştuğu takdirde biz gerekeni yaparız.'Bakan Bilgin özellikle asgari ücret meselesinin sürekli gündemde tutulmasının 'Asgari ücret artışı-enflasyon artışı' sarmalını tetikleyebileceğini ifade etti.Öte yandan Başkan Erdoğan'ın talimatlarıyla hareket eden hükümet 'Vatandaşlar enflasyona ezdirilmeyecek' temel politikasıyla çalışmalarını sürdürüyor.Ak Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in asgari ücret açıklamaları dikkat çekti. Gazetecilerden gelen 'Asgari ücrete ara zam yapılacak mı' sorusuna cevap veren Çelik, 'AK Parti açısından emeklimiz, esnafımız, çiftçimiz genç arkadaşlarımız bunlardan gelen talepleri takip ediyor ve değerlendiriyoruz. Vatandaşımızın ezilmemesi için stratejiler üretiyoruz. Onların zamanlaması içeriklendirilmesi henüz Çalışma Bakanlığı açısından nasıl içeriklendirecekler, onlar için erken. Onlar olgunlaştığı zaman bizdeki bilgileri paylaşırız.'Bilindiği üzere yılda 1 kez belirlenen asgari ücret tarafına ek zam yapılabilmesi için yasal düzenleme gerekiyor. Öte yandan olası asgari ücret Temmuz zammı için 'Enflasyon farkı' gündeme geldi.Asgari ücrete Temmuz zammı yapılabilmesi için öncelikle yasal düzenleme gerekiyor. Gündemde yer alan en önemli asgari ücrete ek zam hesaplarından bir tanesi de 'Enflasyon farkı' olarak öne çıktı. Net asgari ücret için 'Olağanüstü' durumlarda kullanılmak üzere tıpkı emekli zammı gibi 6 aylık enflasyon kadar zam verilmesi masada bulunuyor.Asgari ücrete bir yılda birden fazla zam gelebilmesi için yasa çıkarılması durumunda 'Enflasyon' formülü gündemdeki sıcaklığını artıracak. Peki enflasyon farkı formülü devreye girerse asgari ücret 2022 ne kadar olacak? İşte milyonların en çok merak ettiği o hesap:ASGARİ ÜCRET 5.004,00SGK PRİMİ %14 700,56İŞSİZLİK SİG. PRİMİ %1 50,04KESİNTİLER TOPLAMI 750,60NET ASGARİ ÜCRET 4.253,40Mevcut durumda net asgari ücret 4.253,40 TL olarak uygulanıyor. Eğer beklenen yüzde 39,67 oranında 6 aylık enflasyon oranı gerçekleşirse;ASGARİ ÜCRET 6.989,1SGK PRİMİ %14 978,47İŞSİZLİK SİG. PRİMİ %1 69,89KESİNTİLER TOPLAMI 1.048,36NET ASGARİ ÜCRET 5.940,72Asgari ücret Temmuz zammı ile birlikte 5.940,72 TL olacak. Ancak Temmuz zammı gerçekleşirse; Aralık ayındaki Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısında artık 2022 yılının ikinci yarısındaki enflasyon oranı yani, Temmuz-Aralık ayları arasındaki enflasyon rakamları Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun masasında önemli bir belirteç olacak.