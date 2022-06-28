İş insanı Erdal Acar gözaltına alındı! Suç örgütüne yönelik dev operasyon!

Son dakika haberi... İstanbul Emniyeti’ne bağlı Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; özellikle İstanbul’un Anadolu Yakası’nda faaliyetler yürüten organize bir suç örgütüne yönelik operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında çok sayıda kişi yakalanarak gözaltına alındı. Operasyonda iddialara göre İş insanı ve Beşiktaş Spor Kulübü Eski Yöneticisi Erdal Acar da gözaltına alınarak İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü