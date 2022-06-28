  • USD: 16,62 - 16,65
  • EURO: 17,59 - 17,62
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

İş insanı Erdal Acar gözaltına alındı! Suç örgütüne yönelik dev operasyon!

Son dakika haberi... İstanbul Emniyeti’ne bağlı Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; özellikle İstanbul’un Anadolu Yakası’nda faaliyetler yürüten organize bir suç örgütüne yönelik operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında çok sayıda kişi yakalanarak gözaltına alındı. Operasyonda iddialara göre İş insanı ve Beşiktaş Spor Kulübü Eski Yöneticisi Erdal Acar da gözaltına alınarak İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü

İş insanı Erdal Acar gözaltına alındı! Suç örgütüne yönelik dev operasyon!
Ekleme: 28.06.2022 - 19:29 Güncelleme: 28.06.2022 - 19:31 / Editör: Ozge Selin
İş insanı Erdal Acar gözaltına alındı! Suç örgütüne yönelik dev operasyon!
Son dakika...İstanbul Emniyeti'ne bağlı Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; özellikle İstanbul'un Anadolu Yakası'nda faaliyetler yürüten organize bir suç örgütüne yönelik operasyon düzenledi.

Operasyon kapsamında çok sayıda kişi yakalanarak gözaltına alındı. Operasyonda iddialara göre İş Adamı ve Beşiktaş Spor Kulübü Eski Yöneticisi Erdal Acar da gözaltına alınarak İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

İş insanı Erdal Acar gözaltına alındı! Suç örgütüne yönelik dev operasyon!
İYİ Parti'de 'Ölü Üye' skandalı! İl ve ilçe başkanı birbirine girdi!
İş insanı Erdal Acar gözaltına alındı! Suç örgütüne yönelik dev operasyon!
İhracatta tarihi rekor! Bakan Nebati tüm zamanların en yüksek rakamını açıkladı!
Madrid'deki kritik 4'lü zirve başladı!
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: PKK terör örgütü, terör saldırılarından sorumlu
Bakan Nebati'den döviz açıklaması: Hepsi geçici TL ile iş yapın
Kılıçdaroğlu şimdi de afet bölgesine giden bakanları hedef aldı: Soylu'nun o fotoğrafı yeniden gündem oldu
Yunanistan'ın 'köle' planı! The Guardian, korkunç uygulamayı ortaya çıkardı!
Bakanlıktan peşe peşe arama izni çıkarılıyor: 10 ilde petrol heyecanı
Batı Karadeniz'i yine sel vurdu: Yurt genelinde şiddetli yağışlar nedeniyle taşkınlar oluştu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Joe Biden ile yarın görüşecek
Türkiye NATO Zirvesi'nden ne bekliyor? Bakan Çavuşoğlu anlattı
Mehmet Tevfik Göksu 'Algı ve manipülasyon bitti' diyerek İstanbul'un son üç yılını paylaştı
Motorin litre fiyatına indirim geliyor!
Terör örgütü DEAŞ, canlı bomba eyleminde kullanacağı kişileri böyle seçiyor
Bakan Koca'dan koronavirüs açıklaması: Hastalık grip gibi seyrediyor
Bilal Özcan Cüneyt Arkın'ın vasiyetini açıkladı! 'Beni atımla gömün'
Asgari ücrete ara zam formülleri
CHP yönetimi Aykut Erdoğdu ve Tuba Torun'un istifasını istedi
Kastamonu ve Düzce'de sel sularına kapılan 2 vatandaşımızla ilgili Bakan Soylu'dan flaş açıklama...
Arama kurtarma ekibinin yeni üyesi: Robotik ateş böcekleri

Arama kurtarma ekibinin yeni üyesi: Robotik ateş böcekleri

ABD'nin Texas'ta göçmen olduğu düşünülen 46 kişi bir kamyonda ölü bulundu!

ABD'nin Texas'ta göçmen olduğu düşünülen 46 kişi bir kamyonda ölü bulundu!

İkinci elde 'ikiz araç' dolandırıcılığı!

İkinci elde 'ikiz araç' dolandırıcılığı!

Meteoroloji hava durumu raporunu yayınladı! 17 il için sarı kodlu uyarı!

Meteoroloji hava durumu raporunu yayınladı! 17 il için sarı kodlu uyarı!

Gelir İdaresinin hamlesi konutta balonu söndürdü: Sahte ilanlar siliniyor

Gelir İdaresinin hamlesi konutta balonu söndürdü: Sahte ilanlar siliniyor

Almanya’da tüketici güveni -27,4 ile dibi gördü!

Almanya’da tüketici güveni -27,4 ile dibi gördü!