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Bakanlıktan peşe peşe arama izni çıkarılıyor: 10 ilde petrol heyecanı

Türkiye'nin denizlerdeki tarihi doğalgaz keşfinin ardından karada da heyecanlandıran gelişmeler yaşanıyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından TPAO'ya peş peşe arama ruhsatı veriliyor. Yılbaşından bu yana verilirken izinlere bakıldığında 10 ilde 15'e yakın sahada petrol aranmasına yönelik çalışmalara başlandı.

Bakanlıktan peşe peşe arama izni çıkarılıyor: 10 ilde petrol heyecanı
Ekleme: 28.06.2022 - 17:10 Güncelleme: 28.06.2022 - 17:15 / Editör: Ozge Selin
Bakanlıktan peşe peşe arama izni çıkarılıyor: 10 ilde petrol heyecanı
Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nın yurt genelindeki petrol arama sahalarına her geçen ay bir yenisi ekleniyor.

Bakanlıktan peşe peşe arama izni çıkarılıyor: 10 ilde petrol heyecanı

Bu kapsamda Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) Genel Müdürlüğü tarafından son altı ay içinde arama ruhsatı verilen il sayısı 10'u buldu.

Bakanlıktan peşe peşe arama izni çıkarılıyor: 10 ilde petrol heyecanı

​İşte yılbaşından bu yana TPAO tarafından petrol arama ruhsatı verilen sahalar ve bulundukları iller..

Bakanlıktan peşe peşe arama izni çıkarılıyor: 10 ilde petrol heyecanı

Manisa'da karadaki 15 bin 154 hektarlık alan için 5 yıl süreyle petrol arama ruhsatı verildi.

Bakanlıktan peşe peşe arama izni çıkarılıyor: 10 ilde petrol heyecanı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından verilen ruhsat kapsamında TPAO Manisa'da petrol arayacak.

Bakanlıktan peşe peşe arama izni çıkarılıyor: 10 ilde petrol heyecanı

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı iki yıldır Adana’da petrol arama çalışmaları yürütüyor. Çukurova 1 ve Çukurova 2 kuyularında çalışmalar hız kesmeden devam ediyor.

Bakanlıktan peşe peşe arama izni çıkarılıyor: 10 ilde petrol heyecanı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da kuyulardaki petrol rezervinin bir milyar dolar değerinde olduğunu açıkladı.

Bakanlıktan peşe peşe arama izni çıkarılıyor: 10 ilde petrol heyecanı

Erdoğan, "Adana'da petrol arama çalışması yaptığımız 2 kuyuda yüksek kaliteli petrol bulduk. Birisi 425 metre, diğeri 358 metre derinlikte elde ettiğimiz ekonomik değere sahip petrolün rezerv değeri yaklaşık 1 milyar dolar olarak hesaplanmıştır. Aynı sahada 8 yeni kuyu daha açarak, toplam 10 kuyuda üretime geçecek şekilde hazırlıklarımızı sürdürüyoruz. Bu gayretlerimiz neticesinde son 5 yılda ülkemizin yurt içi petrol üretimini günlük 37 bin varilden 60 bin varile yükseltmeyi başardık" dedi.

Bakanlıktan peşe peşe arama izni çıkarılıyor: 10 ilde petrol heyecanı

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), Siirt'in Kurtalan ilçesinde Karabağ-2 petrol kuyusu açarak petrol arayacak.

Bakanlıktan peşe peşe arama izni çıkarılıyor: 10 ilde petrol heyecanı

Döner (Rotary) Sondaj tekniği kullanılacak sondaj çalışması çerçevesinde üretim değil, sadece tespit yapılacak.

Bakanlıktan peşe peşe arama izni çıkarılıyor: 10 ilde petrol heyecanı

Ham petrolün rezerv ve kalitesine göre üretim kuyusu açılıp açılmayacağı konusunda karar verileceği belirtildi.

Bakanlıktan peşe peşe arama izni çıkarılıyor: 10 ilde petrol heyecanı

TPAO'ya Mardin ve Şırnak illerinde karadaki 12 bin 62 hektarlık alan için 5 yıl süreyle petrol arama ruhsatı verildi.

Bakanlıktan peşe peşe arama izni çıkarılıyor: 10 ilde petrol heyecanı

Ayrıca İndigo Grup Turizm ve Ticaret AŞ'ye Nevşehir'de 30 bin 153 hektarlık saha için 5 yıl süreyle petrol arama ruhsatı verildi.

Bakanlıktan peşe peşe arama izni çıkarılıyor: 10 ilde petrol heyecanı

TPAO'nun, 15 bin 297 hektar alana sahip Siirt, Batman ve Mardin’deki petrol arama ruhsatının süresinin 11 Temmuz 2024'e kadar uzatılmasına karar verildi.

Bakanlıktan peşe peşe arama izni çıkarılıyor: 10 ilde petrol heyecanı

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı, Mardin'in Midyat ilçesine bağlı Basbirin'de 88 yıl aradan sonra yeni bir kuyuda sondaj çalışması yapma kararı aldı.

Bakanlıktan peşe peşe arama izni çıkarılıyor: 10 ilde petrol heyecanı

Bu kapsamda, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı da harekete geçti.

Bakanlıktan peşe peşe arama izni çıkarılıyor: 10 ilde petrol heyecanı

Midyat ilçesine bağlı Basbirin'de 1930'lu yıllarda yapılan sondaj faaliyetleri, teknik arızalardan dolayı sonlandırılmıştı.

Bakanlıktan peşe peşe arama izni çıkarılıyor: 10 ilde petrol heyecanı

TPAO, Basbirin'de 3 bin 100 derinlikte yeniden sondaj yapmaya başladı.

Bakanlıktan peşe peşe arama izni çıkarılıyor: 10 ilde petrol heyecanı

Türkiye Petrolleri Batman Bölge Müdürlüğü tarafından Diyarbakır’ın Silvan ilçesindeki Sulak köyü sınırları içerisinde bir adet tespit kuyusu açılması planlanıyor.

Bakanlıktan peşe peşe arama izni çıkarılıyor: 10 ilde petrol heyecanı

X. Bölge ARİTPO5178 ruhsat numaralı şahıs arazisi içinde Döner (Rotary) Sondaj tekniği ile Başköy-1 tespit kuyusu açılacak.

Bakanlıktan peşe peşe arama izni çıkarılıyor: 10 ilde petrol heyecanı

6 milyon lira bedelli proje kapsamında sadece petrol kaynağı tespiti yapılacak, herhangi bir üretim yapılmayacak. Proje ile bölgede ham petrol rezerv varlığının ve varsa miktarının tespit edilmesi amaçlanıyor.

Arar Petrol ve Gaz Arama Üretim Pazarlama AŞ'ye Çanakkale ve Tekirdağ il sınırları arasında kalan 5 bin 549 hektar, Tekirdağ'daki 14 bin 454 hektar ve Hakkari'deki 22 bin 212 hektar yüz ölçümlerine sahip sahalar için beş yıl süreyle petrol arama ruhsatı verilmesi kararlaştırıldı.
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Bakanlıktan peşe peşe arama izni çıkarılıyor: 10 ilde petrol heyecanı
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