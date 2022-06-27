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Antalya'ya bu yıl gelen turist sayısı 4 milyonu aştı!

Kenti en çok Rus ve Avrupalı turistler ziyaret ederken 1 Ocak-26 Haziran arasında gelen yabancı turist sayısı 4 milyon 11 bin 508’e ulaştı.

Ekleme: 27.06.2022 - 17:36 Güncelleme: 27.06.2022 - 17:38 / Editör: Ozge Selin
Antalya'ya bu yıl gelen turist sayısı 4 milyonu aştı!Yaz sezonunun gelmesiyle birlikte yerli ve yabancı turistler Antalya'ya akın etmeye başladı.

Pandemi sürecinin ardından eski günlerine geri dönen turizm kenti, turistlerin tatil tercihleri arasında ilk sırada yer alıyor.

Antalya'da yüzler gülüyor
428 beş yıldız otel, 680 bin yatak kapasitesi olan şehirde turizm verileri yüzleri güldürmeye devam ediyor.

Kentin birçok güzelliği bulunuyor
Denizi, kumu, güneşi, tarihi ve doğal güzellikleri, antik kentleri, gastronomisi ve kültürel zenginliği Antalya'yı, dünyanın en çok tercih edilen turizm merkezlerinden birisi yapıyor.

Antalya'ya bu yıl gelen turist sayısı 4 milyonu aştı!

Ruslar ve Avrupalılar ilk sırada
Rus ve Avrupalı turistlerin tatil tercihleri arasında ilk sırada yer alan Antalya'ya, günlük ortalama 70 bin yabancı turist hava yoluyla geliyor.

1 Ocak-26 Haziran arasında 4 milyonu aşkın kişi geldi
Antalya Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nden alınan son verilere göre; 1 Ocak-26 Haziran arasında hava yoluyla şehre gelen yabancı turist sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 193 artış kaydederek 4 milyon 11 bin 508'e ulaştı.

1-26 Haziran arasındaki yolcu sayısı 1,5 milyonu aştı
Koronavirüs salgınının etkisiyle 2021 yılını 9 milyon turistle kapatan Antalya'da 2022 yılının turizm verileri, bir önceki yılın verilerine göre çok büyük artış gösterdi.

Antalya'ya bu yıl gelen turist sayısı 4 milyonu aştı!

Kültür ve Turizm Bakanlığının uyguladığı güvenli tatil sertifikasyonu, turizm sektörünün sunduğu güvenli ve kaliteli hizmet ve ziyaretçilerin olumlu geri dönüşleri bu artıştaki en büyük etken oldu.

Geçtiğimiz yıl aynı dönemde toplamda 1 milyon 368 bin 630 yabancı misafir gelirken, bu yıl sadece 1-26 Haziran arasındaki yolcu sayısı 1 milyon 596 bin 201'e ulaşarak geçen yılın toplamının da üstüne çıktı.
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