MSB: 5 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi!

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Barış Pınarı ve Zeytin Dalı bölgelerine saldırı hazırlığında oldukları belirlenen 5 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

MSB'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, 'Saldırı hazırlığı yapan teröristleri tespit edildikleri yerde etkisiz hâle getirmeye devam ediyoruz. Barış Pınarı ve Zeytin Dalı bölgelerine saldırı hazırlığında oldukları belirlenen 5 PKK/YPG'li terörist, ateş destek vasıtaları ile etkisiz hale getirildi' denildi.