Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'den öğretmen atamalarıyla ilgili flaş açıklama: Yarısı İstanbul'a olacak.

'Okula kayıt için bağış olmaz' diyen Bakan Özer, okulların bütün ihtiyaçlarını Milli Eğitim Bakanlığı olarak karşıladıklarını söyledi. 1 Temmuz itibarıyla okullara kayıtların başlayacağını belirten Bakan Özer, 12 Eylül tarihinde de eğitim öğretim sürecinin başlayacağını söyledi. Bakan Özer'in açıklamalarından satır başları şöyle; Eğitimin kitleleşmesi için büyük çaba sarfediyoruz.2021-2022 eğitim öğretim yılını biliyorsunuz yüz yüze eğitime devam ederek kesintisiz bir şekilde tamamladık. Bunu pas geçmememiz gerekiyor, bu çok önemli bir şey. 1.5 yıl aradan sonra öğretmenlerimizle birlikte tüm paydaşlarımızla birlikte 2021-2022 eğitim öğretim yılını sağlık kurallarına uyarak ve bir gün okulumuzu eğitim öğretimde kesintiye uğratmadan sadece sınıf bazlı kapatmaya getirerek başarılı bir şekilde 17 Haziran itibarıyla tamamlamanın mutluluğu içerisindeyiz. Bunu özellikle belirtmemiz lazım. Çünkü bu süreçte herkes tüm dünya ve Türkiye ilk defa okulların sadece öğrenme merkezi olmadığını öğrenmiş oldu. Yani okullar öğrencilerin psikososyal gelişimlerini akran eğitimlerini, kültür sanat gelişimlerini mekanlar olduğunu görmüş oldu. Bu çok kıymetli bir şey.Tabi bu sürecin kahramanları öğretmenlerimiz. Çok teşekkür ediyorum.'YAZIN DA ÖĞRENCİLERİMİZİ YALNIZ BIRAKMIYORUZ'Biz devasa bir eğitim sistemine sahibiz. Eğitim sistemimizi normalleştirmeden Türkiye'yi normalleştirmemiz mümkün değildi. Bugünlere kolay bir şekilde gelemezdik. MEB bu anlamda çok büyük görev ifa etti ve başarılı bir şekilde tamamlamış oldu. Yazın da öğrencilerimizi yalnız bırakmıyoruz. 4 tane yaz kursu açıyoruz. Birincisi bilim sanat merkezinde. Bilim sanat merkezimizin özel öğrencilerimizin yeteneklerini geliştirmekle ilgili ilave programlar, destekler aldık. Hem akademik hem de görsel sanatlarla ilgili hem işitsel sanatlarla ilgili kendilerini geliştirecek mekanlar. Ülkemizin geleceğinin inşaasının sağlayacak gençlerimizin yetiştiği okulu haricinde eğitim aldıkları yerler.Bilim sanat merkezlerimizde bu yıl ilk defa tüm öğrencilerimize açtık. 2. sınıftan 12. sınıfa kadar tüm öğrencilerimize. Bilim sanat merkezlerimizin olduğu tüm yerlerde ücretsiz bir şekilde bu merkezlerimiz tarafından bilim ve sanat yaz okullarına ücretsiz bir şekilde katılabilecekler. Burada bir de esneklik sağladık. İlla bulundukları yerdeki, yaşadıkları yerlerdeki değil istedikleri yerlere gittikleri zaman başvuru süreçleri de devam ediyor. Bu aynı zaman da öğretmenlerimiz için de geçerli. Öğretmenlerimiz de eğitim öğretim görevinde bulundukları okullarda gerekmiyor. İstedikleri yerde tatile gittikleri zaman başvurarak bu süreçlerde aktif olarak yer alabilirler. Esnek bir model.Şu anda başvurular devam ediyor zaten. Öğrencilerimiz de başvuruyor. Süreç devam ediyor. Ama matematik ve ingilizce başvuruları bitti. Matematikte yeni bir yaklaşım geliştirdik. Öğrencilerimizin matematik girişimlerini güçlendirmek. Özellikle matematiğin güncel yaşamdaki ne kadar önemli olduğunu sadece mühendisliğe gidecek, tıpba gidecek öğrenciler için değil tüm fertlerimiz tüm insanlarımız için matematiğin vazgeçilmez bir enstrüman sağladığını gösterebilmek ve eğitim sistemimizi buna göre dizayn edebilmek için yeni bir yaklaşım. Matematik seferberliği.Bizim yetiştirdiğimiz gençlerin 21. yüzyılda rekabet edebilmesi için matematiğinin çok güçlü olması gerekiyor. Onun için matematik seferberliğini başlattık. Ve 4. sınıftan 12. sınıflara kadar öğrencilerimiz için yaz kursları açtık.YABANCI DİL EĞİTİMİNDE YENİ MODELBir de İngilizce... Biliyorsunuz yabancı dille ilgili bizim ülkemizin bir sıkıntısı var. Artık bunu kırmak istiyoruz. Bunun ilgili çalışmalarımız nihayetlendi. Metadolojiyi değiştireceğiz, öğretme yaklaşımını değiştireceğiz. İnşallah bunu ilk olarak da yaz okullarında deneyeceğiz. Yaz okullarında almış olduğumuz geri beslemelerle birlikte inşallah 2022-2023 eğitim öğretim yılında bu kazanımları elde ettiğimiz bulguları eğitim sistemine dahil edeceğiz. Bunu ilk defa yapacağız. İngilizce çok iyi öğretilen okullarımız var. Şu an İngilizce ile başlıyoruz sonra Arapçayı dahil edeceğiz. Fransızca, Almanca ile ilgili yaklaşımları geliştireceğiz. Ama öncelikle büyük öğrenci kitlesinin almış olduğu İngilizce problemini halletmemiz gerekiyor.İngilizce öğretilen çok iyi okullarımız var. Yani tüm eğitim sistemiyle ilgili matematikle ilgili kronik bir problememiz yok. Ama biz istiyoruz ki tüm okullarımızda matematikle ilgili güçlü bir eğitim olsun. Eğitimde fırsat eşitliği dediğimiz şey o. İyiye herkesin erişimini artırmak. Sadece belli dar alanlarda, belli okullarda nitelikli eğitime değil tüm okullarımızda bu nitelikli eğitime erişimi artırmak.Öğretmenlerimiz ve öğrencilerimiz Türkiye'nin istediği noktasında ücretsiz bir şekilde bu yaz okullarından faydalanabilirler. Belki önümüzdeki günlerde yaz okullarıyla ilgili seçenekleri de artırabiliriz. Çünkü özellikle sporla ilgili halk eğitim merkezlerinde şu anda açılımlar yapmaya başladık. Bizim istediğimiz şey öğrencilerimizi yazın yalnız bırakmamak. Onların seçenekleri olmak ama zorunlu kılmamak. Sosyal devlet olarak o seçeneği vatandaşımızın ayağına götürmek.KÖY OKULLARI AÇIK KALMAYA DEVAM EDECEK Mİ?Köy yaşam merkezleriyle ilgili projemizi başlattık. Samsun'da başlattık. Köy okullarımızı artık eğitim sistemimiz içerisinde vatandaşlarımızın hizmetine sunmak istiyoruz. Burada şöyle bir açılım yaptık. Köy ilkokulu açılabilmesiyle ilgili yönetmeliği değiştirdik ve sayısına bakmaksınız tüm Türkiye'de okullarımız açılabilecek. İkinci önceliğimiz anaokulu. Biliyorsunuz onunla ilgili de bir değişiklik yaptık. Köy okulunda 10 olan öğrenci sayısı değiştirecekler. Bu küçük adımımızla 1800 tane köy okulunda anasınıfı açtık. Yaklaşık 12 bin gencimiz, çocuğumuz köy okullarında anaokuluyla buluştu.Anaokulu yoksa halk eğitim merkezi açıyoruz. Halk eğitim merkezi çok kritik bir yer. Halk eğitim merkezi Milli Eğitim Bakanlığı'nın yetişkinlere eğitim verdiği, kurslar düzenlediği bir merkez.LGS SONUÇLARI ERKEN AÇIKLANABİLİR Mİ?30 Haziran'da açıklayacağız. Bu süreç gayet başarılı bir şekilde devam ediyor. Sıkıntılı bir sürecimiz yok ama Bakanlık olarak hiç bir zaman erken açıklamaya gitmedik. Hangi tarihte söz verdiysek o tarihte açıklayacağız. Yani yerleşim yerleriyle de ilgili bir sıkıntı olmayacak. Bazen konular bağlamından çıkıyor. Aslında LGS sınavı yüzde 13-14 bandındaki tüm öğrencilerin yani 1.3 milyon öğrencimizin girdiğini varsaydığımız zaman yüzde 14'ünün yerleştiğinin bir sınav. Geriye kalan yüzde 90'lık öğrenci grubu sınava girmeden istediği liseye yerleşebiliyor.OKULA KAYIT İÇİN BAĞIŞ VERİLİR Mİ?MEB okulların ihtiyacını karşılayamıyor deniyor. Madem böyleyse okul aile birlikleriyle bağış alalım, okulun ihtiyacını karşılayalım. MEB'in bütçesi, kaynağı ve bakanlık olarak mali sorunumuz yok. Okulumuzu kendi merkezimize çekmek istiyoruz. Tüm okul yöneticileriyle toplantı yaptık. 2022-2023 sezonunun açılış startını verdik. Şimdiden itibaren tüm çalışmalarımızı başlatmış olduk. 1 milyar TL kaynağı İstanbul'a transfer ettik. 500 milyonu İstanbul'daki okulların temizlik ve kırtasiye ihtiyaçları için. 250 milyonu okulların küçük onarımları 250 milyon da donanım ihtiyaçlarını karşılamak için. Gönüllü bağış olabilir ama kayıt yapmak için asla bağış olamaz. Bunu bakanlık olarak takip edeceğiz, sadece İstanbul'da değil tüm illerimizde seferberiz. Ortaöğretim seviyesinde okullara kaynak gönderebiliyorduk. Temel eğitime gönderilmiyordu. İlk defa temel eğitim okullarına da kaynak gönderiyoruz.ÖĞRETMEN ATAMALARIHer yıl atama yapıldı. Hükümetimizin öğretmen atamama diye bir şeyi yok. Çalışmalarımız devam ediyor. İnşallah 2023-2023 eğitim öğretim yılının ilk haftasında atamalar yapılacak şekilde süreci kamuoyuyla paylaşacağız. Atamaların yüzde 50'sini İstanbul'da yapacağız. Atayacağımız öğretmenler de branş olarak okul öncesi öğretmenlik alanına vereceğiz. Okul öncesi eğitim ciddi bir sıkıntısı vardı. Son 6 ay içerisinde 400 bin çocuğumuzu anasınıfıyla buluşturduk. İstanbul'a 1000 yeni anaokulu yapacağız, 2022 sonuna kadar bitireceğiz.