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Milyon dolarlık Twitch vurgunu! Paraları böyle akladılar...

Son dakika haberine göre geçtiğimiz aylarda yapılan "Twitch Operasyonu"nun ikinci dalgasına ilişkin yeni bilgiler ortaya çıktı. Gözaltına alınan 18 kişinin akladığı paranın toplam 1 milyon dolar civarında olduğu iddia edilirken, dolandırıcılığa ilişkin detaylar da tespit edildi.

Milyon dolarlık Twitch vurgunu! Paraları böyle akladılar...
Ekleme: 24.06.2022 - 11:39 Güncelleme: 24.06.2022 - 11:46 / Editör: Ozge Selin
Milyon dolarlık Twitch vurgunu! Paraları böyle akladılar...
Geçtiğimiz aylarda yapılan Twitch Operasyonu'nun ikinci dalgasına dair yeni bilgilere ulaşıldı.

TRT Haber'de yer alan bilgilere göre, 18 kişinin gözaltına alındığı operasyonda aklanan paranın 1 milyon dolar olduğu iddia ediliyor. Bu 18 kişiden 5'inin bilgisayar korsanı, 5 kişinin de twitch yayıncısı olduğu öğrenildi.

Bu iki grup arasındaki ilişkiyi kurup komisyon alan kişi sayısı ise 4. Kalan 4 kişi ise bu yasadışı faaliyetlerin içinde olan kişiler.

Milyon dolarlık Twitch vurgunu! Paraları böyle akladılar...

SİTELERİ TAKLİT ETTİLER

Güvenlik birimlerinin tespitleri ise dikkat çekici. Buna göre bilgisayar korsanlarının taklit ettikleri siteler arasında ünlü bir marketler zincirinin sanal gsm operatörü ve bazı sigorta şirketleri yer alıyor. Dolandırcılar sahte siteleri yayına sokarken dikkat çekmemek için farklı tatikler geliştirmiş.

Zanlıların kurdukları taklit siteler en fazla yarım saat süreyle Google aramalarında üst sıralarda görünüyor. İşte bu kısa süre içerisinde sim kartlarına kontör yüklemek için siteyi tıklayanlar parasını kaptırıyor. Şüpheliler tatmin edici bir meblağ elde ettiklerini anladıkları anda siteyi tamamen kapatıp, izlerini kaybettiriyor.

YAYINCILARA SÖZDE BAĞIŞLAR YAPILIYOR
Haksız bir şekilde elde edilen bu paralar sisteme sokulmak yani aklanmak isteniyor. Bunun için de Twitch isimli sosyal medya platformunda bit satın alınarak, yayıncılara sözde bağışlar yapılıyor.

Milyon dolarlık Twitch vurgunu! Paraları böyle akladılar...

Üstelik bu siteler üzerinden elde edilen paralar yalnızca Twitch platformunda değil, başka mecralarda da aklanabiliyor. Olayın mağdurlarından biri, 'Kredi veya banka kartı bilgilerini sisteme girdiğinde kendisine internetten güvenli banka ödemesi için bir
tane onay kodu geliyor. Bu onay kodunu, tutara dikkat etmeden girdiği için hesabından ilk fırsatta bin 500 tl çekiliyor. Daha sonra bir kere daha siteye girdiğinde, kendisine siteden uyarı geliyor. Şöyle diyor. Yanlış kodlama girdiniz, tekrardan siteye kod girer misiniz diye bir kere daha kod gönderiyorlar. Aynı sefer de bin 150 tl daha para çekiyorlar' dedi.

GİZLİ GRUP KURDULAR

Şüphelilerin yasadışı faaliyetlerinin kanıtı ise Discord'da kurdukları grupta gizli. Üyeler yalnızca güvenilir referans aracılığıyla, grup yöneticisi tarafından dahil edilebiliyor. Bilgisayar korsanları başardıkları illegal işleri grupta rahatlıkla paylaşabiliyor.

Twitch üzerinden dönen kara para miktarının 10 milyon dolar seviyesinde olduğu tahmin ediliyor.
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