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Mahmut Efendi'nin vekil bıraktığı Hasan Kılıç Hocaefendi kimdir?

İsmailağa Cemaati’nin lideri Mahmut Ustaosmanoğlu, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Büyük evliyaullahdan olan Mahmud Efendi, cuma namazına müteakip, Fatih Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından şeyhi, mürşidi olan Ali Haydar Efendi’nin Edirnekapı Sakızağacı mezarlığında bulunan kabrinin yanına defnedilecek. Hasan Kılıç kimdir?

Ekleme: 24.06.2022 - 14:34 Güncelleme: 24.06.2022 - 14:50 / Editör: Ozge Selin
Mahmut Efendi'nin vekil bıraktığı Hasan Kılıç Hocaefendi kimdir?
Nakşibendi tarikatının Halidiye kolunu İsmailağa Cemaati'nin lideri 93 yaşındaki Mahmut Ustaosmanoğlu hocaefendi tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti. Ömrünü Kur'an ve sünnete adayan Efendi hazretleri, cuma namazına müteakip Fatih Camii'nde düzenlenecek cenaze töreninin ardından son yolculuğu olan Edirnekapı Sakızağacı mezarlığına defnedilecek. Mahmud Efendi hayatta iken yerine vekil olarak Hasan Kılıç'ı tayin etmişti. Peki kimdir Hasan Kılıç, kaç yaşında, aslen nereli?

Mahmut Efendi'nin vekil bıraktığı Hasan Kılıç Hocaefendi kimdir?

İsmailağa Hasan Kılıç Hocaefendi kimdir?
Hasan Kılıç 1930 Trabzon'un Çaykara ilçesine bağlı Çaybaşı köyünde dünyaya geldi. İlk talebeliği mahallesindeki evinde okudu. Bursa'da askerlik yaptı.

Manevî dersimi Nuri Efendi vermişti. Efendi Baba Hazretleri ders vermediği zamanlarda damadı Nuri Efendi verirdi. Allah rahmet eylesin İhsan Efendi hocamız vardı. Akyazı'da imamdı, vaaz verirdi. Ali Haydar Efendi Hazretleri ona “sakal bıraksın” diye haber gönderdi. İhsan Efendi de: “Kendisi bıraktı, bizden ne istiyor, oradan bize haber gönderiyor” dedi.
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