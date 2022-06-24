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Başkan Recep Tayyip Erdoğan Muğla'da! Marmaris yangını için incelemelerde bulundu!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Dalaman Havalimanı'nda, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci ve diğer ilgililerden Marmaris'te devam eden orman yangınına ilişkin bilgi aldı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Muğla'da! Marmaris yangını için incelemelerde bulundu!
Ekleme: 24.06.2022 - 12:48 Güncelleme: 24.06.2022 - 13:26 / Editör: Ozge Selin
Başkan Recep Tayyip Erdoğan Muğla'da! Marmaris yangını için incelemelerde bulundu!
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Dalaman Havalimanı'nda, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci ve diğer ilgililerden Marmaris'te devam eden orman yangınına ilişkin bilgi aldı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Muğla'da! Marmaris yangını için incelemelerde bulundu!

MARMARİS'TEKİ ORMAN YANGININA HAVADAN VE KARADAN MÜDAHALE SÜRÜYOR

Hisarönü Mahallesi Bördübet mevkisinde ormanlık alanda 21 Haziran'da başlayan yangın devam ediyor. Marmaris ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Muğla'da! Marmaris yangını için incelemelerde bulundu!

Ekipler, yangını kontrol altına almak için çalışmalarını yoğun şekilde sürdürüyor.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Muğla'da! Marmaris yangını için incelemelerde bulundu!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci de bölgeden yangınla mücadeleyi takip ediyor.
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan Muğla'da! Marmaris yangını için incelemelerde bulundu!
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